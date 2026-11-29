Διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική, χιόνια μέσα στη Φλώρινα και την Κοζάνη και ακυρώσεις δρομολογίων από μεγάλα λιμάνια έφερε από το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου η κακοκαιρία «Άργος». Μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη δυτική Ελλάδα, το βάρος των ισχυρών βροχοπτώσεων μετατοπίζεται προς την ανατολική και τη νότια χώρα, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Πού έκλεισαν δρόμοι στην Αττική – Τι αναμένεται από τις 13:00

Η νεροποντή των ξημερωμάτων έφερε προβλήματα από το Πικέρμι έως την παραλιακή. Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση του ΕΡΤNews, στην περιοχή Πικερμίου–Σπάτων η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα της οδού Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα.

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Στον Άλιμο, η συσσώρευση νερού δυσχέρανε την κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλαμακίου προς Πειραιά. Στη Βούλα, το ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή έκλεισε προσωρινά από το ύψος της Ιωάννη Μεταξά, λίγο πριν από τις 04:00. Η κυκλοφορία εκεί αποκαταστάθηκε.

Για τη βόρεια και τη βορειοδυτική Αττική, η εκτίμηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για το εξάωρο 13:00–19:00 τοποθετεί τα εντονότερα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, έως τα όρια με τη Βοιωτία. Εκεί, κατά την ίδια εκτίμηση, το ύψος της βροχής μπορεί τοπικά να φτάσει τα 50 έως 70 χιλιοστά μέσα σε έξι ώρες.

Χιόνια μέσα σε Φλώρινα και Κοζάνη – Τι αναμένεται στο Πήλιο

Από τις πρώτες πρωινές ώρες χιονόπτωση καταγράφηκε μέσα στη Φλώρινα και την Κοζάνη, καθώς και στα ορεινά των δήμων Σερβίων, Βοΐου και Εορδαίας. Σε τμήματα του οδικού δικτύου σε Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά.

Στο Πήλιο, οι ισχυρές βροχές αναμένεται να επιμείνουν στα ανατολικά και τα νότια. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα, ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι, λόγω της διάρκειας των φαινομένων, το νέο χιόνι ενδέχεται να ξεπεράσει το μισό μέτρο έως το τέλος της Δευτέρας. Στη Μαγνησία, όπως και στις Σποράδες, στη Φθιώτιδα, στη Βοιωτία και στην Εύβοια, είχαν ήδη σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα του 112 το βράδυ του Σαββάτου.

Ποια δρομολόγια ακυρώνονται λόγω των ανέμων

Με βάση την πρωινή ενημέρωση για τα ακτοπλοϊκά της Κυριακής, έχουν ανακοινωθεί οι εξής ακυρώσεις:

Πειραιάς: Το «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και το «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη.

Το «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και το «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη. Ραφήνα: Το «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και το «Superstar» στις 18:00 προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Το «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και το «Superstar» στις 18:00 προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο. Βόρειο Αιγαίο και Θεσσαλία: Δεν εκτελούνται δρομολόγια στις γραμμές Βόλος–Σποράδες, Καβάλα–Πρίνος, Κεραμωτή–Λιμένας Θάσου και Αλεξανδρούπολη–Σαμοθράκη.

Στο Λαύριο, η εκτέλεση των δρομολογίων από το μεσημέρι εξαρτάται από τις συνθήκες και την κρίση των πλοιάρχων. Οι επιβάτες καλούνται να επιβεβαιώνουν την αναχώρησή τους με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το λιμεναρχείο πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι.

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Στην Κέρκυρα δρόμος κατέρρευσε στη θάλασσα

Στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, στη νότια Κέρκυρα, τμήμα του δρόμου προς τον Μαραθιά κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα. Στο ίδιο τμήμα του νησιού είχαν προηγηθεί επιχειρήσεις απομάκρυνσης ανθρώπων από οχήματα στον Πετριτή, μετά την υπερχείλιση ρέματος. Στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, οι κατολισθήσεις προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ η Πυροσβεστική στην περιοχή της Ηγουμενίτσας δέχθηκε 150 κλήσεις.

Πώς εξελίσσεται ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

Η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες καλύπτει την Κυριακή την Αττική, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά στην Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, πρόσκαιρα και χαμηλότερα στη βόρεια Ελλάδα.

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Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η κόκκινη προειδοποίηση αφορά την Κρήτη, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 10.