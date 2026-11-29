Στον ανακριτή Αγρινίου αναμένεται να οδηγηθούν στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 29 Νοεμβρίου οι γονείς της 15χρονης και πέντε ακόμη συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης της ανήλικης. Την ώρα που οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, οι Αρχές εξετάζουν αν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο τετράδιο του κοριτσιού μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και άλλων προσώπων.

Για ποιες κατηγορίες καλούνται να απολογηθούν

Οι επτά συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι γονείς είναι η μαστροπεία. Οι πέντε άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για πράξεις σε βάρος της ανήλικης πριν συμπληρώσει τα 14 της χρόνια.

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Στην κατάθεσή της, η 15χρονη κατήγγειλε συστηματική σωματική βία στο σπίτι και απέδωσε στη μητέρα της κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των συναντήσεων με ενήλικους άνδρες. Ο πατέρας, μέσω του δικηγόρου του, υποστηρίζει ότι αγνοούσε τα περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ότι απουσίαζε για μεγάλα διαστήματα από το σπίτι.

Τι εξετάζουν οι Αρχές στο τετράδιο της 15χρονης

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο τετράδιο της ανήλικης. Οι ερευνητές εξετάζουν αν το περιεχόμενό τους μπορεί να διασταυρωθεί με όσα κατέθεσε το κορίτσι και αν προκύπτουν στοιχεία για άλλα πρόσωπα. Στην έρευνα έχουν ενταχθεί και ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση του πατέρα έχει προαναγγείλει αίτημα για γραφολογική εξέταση, αμφισβητώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες γράφτηκαν οι σημειώσεις. Ο συνήγορός του έχει επίσης δηλώσει ότι θα ζητήσει την απομαγνητοφώνηση των σχετικών κλήσεων στη γραμμή 1056.

Οι αναφορές του 2020 και του 2024 και η νέα καταγγελία

Όπως έχει ανακοινώσει το «Χαμόγελο του Παιδιού», δύο αναφορές για το ίδιο παιδί είχαν διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές, η πρώτη το 2020 για σωματική κακοποίηση και η δεύτερη το 2024 για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Στις 21 Νοεμβρίου, άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύτηκε η 15χρονη επικοινώνησε με τη γραμμή 1056. Το κορίτσι μίλησε απευθείας με κοινωνικό λειτουργό και την επομένη προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, με τη στήριξη ψυχολόγου του οργανισμού. Με εισαγγελική εντολή, η ανήλικη έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.