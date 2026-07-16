Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Τότε θα γίνουν τα ντέρμπι της νέας σεζόν

Ξεκινούν από νωρίς

Super League: Τότε θα γίνουν τα ντέρμπι της νέας σεζόν
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:26

Από νωρίς θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι των ομάδων της Super League όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρωταθλήματος το βράδυ της Πέμπτης 16/7.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα ντέρμπι θα πραγματοποιηθούν την 3η αγωνιστική όπου θα γίνουν οι αγώνες Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Άρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ντέρμπι του πρώτου γύρου

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Άρης

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
Άρης – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης

Τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
Άρης – ΠΑΟΚ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20η αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ