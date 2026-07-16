Super League: Τότε θα γίνουν τα ντέρμπι της νέας σεζόν

Από νωρίς θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι των ομάδων της Super League όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρωταθλήματος το βράδυ της Πέμπτης 16/7.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα ντέρμπι θα πραγματοποιηθούν την 3η αγωνιστική όπου θα γίνουν οι αγώνες Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Άρης.

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Τα ντέρμπι του πρώτου γύρου

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Άρης

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

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13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης

Τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

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15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

Άρης – ΠΑΟΚ

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17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

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20η αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός