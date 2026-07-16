Super League: Τότε θα γίνουν τα ντέρμπι της νέας σεζόν
Ξεκινούν από νωρίς
Από νωρίς θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι των ομάδων της Super League όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρωταθλήματος το βράδυ της Πέμπτης 16/7.
Συγκεκριμένα, τα πρώτα ντέρμπι θα πραγματοποιηθούν την 3η αγωνιστική όπου θα γίνουν οι αγώνες Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Άρης.
Τα ντέρμπι του πρώτου γύρου
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Άρης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Άρης
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
Άρης – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης
Τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Άρης – ΑΕΚ
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
Άρης – ΠΑΟΚ
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
20η αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
Άρης – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Άρης
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
πηγή στην Google
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