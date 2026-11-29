Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία «Άργος», με την Αττική, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και τμήματα της Πελοποννήσου να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχών σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Τη Δευτέρα η κόκκινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες αφορά την Κρήτη, ενώ τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ και τις δύο ημέρες.

Η ΕΜΥ αναφέρει ότι η γενική εικόνα της κακοκαιρίας διατηρείται. Η νέα επικαιροποίηση προσδιορίζει ανά περιοχή το επίπεδο προειδοποίησης για τις βροχές, τις χιονοπτώσεις και τους ανέμους έως τη Δευτέρα.

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Κυριακή 29 Νοεμβρίου – Πού ισχύουν κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση

Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Κορινθία και Αργολίδα.

σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Κορινθία και Αργολίδα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές στην ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία.

στην ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία. Κόκκινη προειδοποίηση για ανέμους στα ανατολικά, όπου οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10.

στα ανατολικά, όπου οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10. Πορτοκαλί προειδοποίηση για χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ημιορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται πρόσκαιρα και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου στα βόρεια.

Στην Αττική, οι βροχές έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία σε Πικέρμι, Άλιμο και Βούλα. Το βράδυ του Σαββάτου είχαν σταλεί μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία και Σποράδες για προσοχή στις μετακινήσεις λόγω ισχυρών βροχών και θυελλωδών ανέμων.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου – Καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα στην Κρήτη, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση, και στα Δωδεκάνησα, όπου ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στο Αιγαίο παραμένει σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση για τους ανέμους. Η έντασή τους θα φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά τα 10.