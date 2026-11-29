Ένας συναγερμός σε κατοικία στην περιοχή της Κηφισιάς έφερε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην πόρτα της 36χρονης influencer Ε. Μ. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων της διαπίστωσαν ότι σε βάρος της εκκρεμούσε η εκτέλεση ποινών για απάτες και πλαστογραφία και τη συνέλαβαν. Σε χωριστή καταγγελία, η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μ. Α. υποστηρίζει ότι έχασε πάνω από 50.000 ευρώ για ένα μπαρ-καφέ που θα άνοιγαν μαζί στο Κολωνάκι.

Ο έλεγχος στην κατοικία και οι εκκρεμείς ποινές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πήγαν στην κατοικία το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Χτύπησαν το κουδούνι και η 36χρονη τους έδωσε τα στοιχεία της. Από τον έλεγχο στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψαν οι εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις.

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Σύμφωνα με το MEGA, είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης 18 μηνών για απάτες και 12 μηνών για πλαστογραφία, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Η Ε. Μ. παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Τι καταγγέλλει η Μ. Α. για το μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι

Η βουλευτής ανέφερε στο MEGA ότι γνώριζε την 36χρονη επειδή της εκμίσθωνε κατοικία στην Εκάλη. Όπως υποστηρίζει, η Ε. Μ. της πρότεινε να συνεργαστούν για ένα μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι, παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως επιχειρηματική ευκαιρία. Η Μ. Α. λέει ότι έχασε περισσότερα από 50.000 ευρώ και ότι έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Στο επίκεντρο της καταγγελίας της βρίσκεται το συμβόλαιο για το κατάστημα. Η βουλευτής υποστηρίζει ότι η 36χρονη της είχε παρουσιάσει την υπόθεση σαν να υπήρχε συμφωνία για τον χώρο, ενώ, κατά την ίδια, τέτοιο συμβόλαιο δεν υπήρχε.

Οι καταγγελίες για προκαταβολές σε πολυτελή αυτοκίνητα

Το MEGA μετέδωσε επίσης ότι η Ε. Μ., η οποία εμφανιζόταν στα κοινωνικά δίκτυα ως influencer και παρουσιαζόταν ως λογίστρια, έχει αντιμετωπίσει από το 2020 και καταγγελίες για αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι έδωσαν προκαταβολές για οχήματα που δεν παρέλαβαν.

Σε διαφορετική υπόθεση, το DEBATER είχε καταγράψει πρόσφατα τη σύλληψη 22χρονου για τηλεφωνική απάτη άνω των 120.000 ευρώ στην Κηφισιά.