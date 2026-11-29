Απειλές με μαχαίρι, σεξουαλικό εξαναγκασμό από τα δύο αδέλφια της και σωματική βία από τους γονείς της περιέγραψε στην Αστυνομία η 18χρονη μαθήτρια στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το DEBATER, η νεαρή τοποθέτησε τα περιστατικά σε διάστημα σχεδόν ενός έτους. Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν ήδη ληφθεί τέσσερις ένορκες καταθέσεις από ανθρώπους του σχολείου της.

Πώς έφτασε η καταγγελία από το σχολείο στην Αστυνομία

Η κοινωνική λειτουργός και η σχολική ψυχολόγος προσήλθαν στην αστυνομική υπηρεσία αφού η μαθήτρια είχε κάνει αναφορές για τη σχέση της με τα αδέλφια της. Όταν το προσωπικό του σχολείου διερεύνησε όσα είχε πει, η 18χρονη περιέγραψε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και εξαναγκασμού μέσα στο σπίτι.

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Οι αστυνομικοί έλαβαν ένορκες καταθέσεις από τον διευθυντή του σχολείου, την κοινωνική λειτουργό, τη σχολική ψυχολόγο και τη σχολική νοσηλεύτρια. Καθένας κατέθεσε όσα είχαν περιέλθει στη γνώση του για την υπόθεση.

Τι κατήγγειλε για τα αδέλφια και τους γονείς της

Η 18χρονη εξετάστηκε από αστυνομικούς παρουσία ψυχολόγου της υπηρεσίας. Όπως καταγράφεται στο έγγραφο, κατήγγειλε ότι τα δύο αδέλφια της, το ένα από τα οποία είναι ανήλικο, την εξανάγκαζαν σε σεξουαλικές πράξεις ασκώντας ψυχολογική πίεση και απειλώντας την με σωματική βία. Στην κατάθεσή της έκανε ειδική αναφορά σε απειλή με μαχαίρι.

Η ίδια τοποθέτησε την έναρξη των περιστατικών στα τέλη Νοεμβρίου του 2025 και το πιο πρόσφατο στις 17 Νοεμβρίου 2026. Κατήγγειλε επίσης ότι οι γονείς της τη χτυπούσαν και έδωσε στους αστυνομικούς στοιχεία για τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες των περιστατικών που περιέγραψε.

Η μεταφορά στην Πάτρα και η εισαγγελική παρέμβαση

Μετά την κατάθεσή της, η 18χρονη μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, συνοδεία αστυνομικών και ψυχολόγου, για να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Είχε προηγηθεί ο αρχικός ιατρικός έλεγχος στο Νοσοκομείο Αγρινίου, από τον οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν προκύψει ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER στο πρώτο ρεπορτάζ για την καταγγελία της 18χρονης, ο εισαγγελέας Μεσολογγίου είχε δώσει εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος φιλοξενίας για την απομάκρυνσή της από το οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με νεότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η 18χρονη έχει μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας. Η έρευνα συνεχίζεται και, μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις.