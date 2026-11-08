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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απόδραση» με πέναλτι Καλάμπρια στο 90’+4′ – Μεγάλη ανατροπή στο Καυτανζόγλειο

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Μάρκες στο 17', όμως ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με τον Ντέσερς στο 56' και πήρε τη νίκη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια στις καθυστερήσεις.

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απόδραση» με πέναλτι Καλάμπρια στο 90’+4′ – Μεγάλη ανατροπή στο Καυτανζόγλειο
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο με πέναλτι του Καλάμπρια στο 90'+4'. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Με μια δραματική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, καταφέρνοντας να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τη Θεσσαλονίκη χάρη σε πέναλτι του Ντάβιντε Καλάμπρια στο 90’+4′.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 17ο λεπτό, όταν ο Μάρκες έδωσε το προβάδισμα στον Ηρακλή, ωστόσο ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα με τον Σίριλ Ντέσερς στο 56′.

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Το ματς έδειχνε να οδηγείται στην ισοπαλία, μέχρι που στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ζούλεβιτς μέσα στην περιοχή. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Άγγελος Ευαγγέλου υπέδειξε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Καλάμπρια, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Ηρακλής – Παναθηναϊκός: Προβάδισμα με Μάρκες στο 17′

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή μόλις στο 3ο λεπτό.

Ο Τεττέη πέρασε κάθετη πάσα στον Ντέσερς, ο οποίος επιχείρησε σουτ από πλάγια αριστερά, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από την εστία του Αθανασιάδη.

Στο 12′ ο Ταμπόρδα πραγματοποίησε εξαιρετικό γύρισμα προς τον Ντέσερς, όμως ο επιθετικός των «πρασίνων» δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση υπό την πίεση του Βούρου.

Παρά το καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, ο Ηρακλής ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ.

Στο 17ο λεπτό, ο Λόπεθ εκτέλεσε φάουλ προς το δεύτερο δοκάρι, ο Βούρος πρόλαβε τον Σαλάχ-Εντίν και γύρισε την μπάλα προς το κέντρο της περιοχής, όπου ο Μάρκες πλάσαρε από κοντά για το 1-0.

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Το γκολ έδωσε στους γηπεδούχους τη δυνατότητα να οργανωθούν αμυντικά, κλείνοντας τους χώρους και δυσκολεύοντας την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού.

Διαμαρτυρίες για πέναλτι πριν από το ημίχρονο

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και αύξησαν την πίεσή τους προς την εστία του Αθανασιάδη.

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Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Καλάμπρια έβγαλε σέντρα προς την περιοχή, με τον τερματοφύλακα του Ηρακλή να απομακρύνει την μπάλα στον αέρα, σε διεκδίκηση με τον Τεττέη.

Στη συνέχεια της φάσης, ο Ταμπόρδα επιχείρησε σουτ που πέρασε άουτ.

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Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα ζητώντας πέναλτι, ενώ σημειώθηκε και μικρή ένταση ανάμεσα στον Τεττέη και τον Αθανασιάδη.

Η φάση ελέγχθηκε και από τον VAR, Θανάση Τζήλο, ωστόσο ο διαιτητής Άγγελος Ευαγγέλου αποφάσισε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

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Έτσι, ο Ηρακλής πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 1-0.

Ο Ντέσερς έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 56′

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης.

Στο 48ο λεπτό, έπειτα από γύρισμα του Λιβάι Γκαρσία, ο Λούζα επιχείρησε δυνατό σουτ, όμως ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση στη γωνία του.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέδωσε καρπούς στο 56ο λεπτό.

Ο Αντίνο επιχείρησε βαθιά μπαλιά, ο Ρος δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της και ο Ντέσερς εκμεταλλεύτηκε το λάθος.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πέρασε και τον Αθανασιάδη, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, διαμορφώνοντας το 1-1.

Το γκολ άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να αναζητούν πλέον το τέρμα που θα τους έδινε τη νίκη.

Ο Ηρακλής απείλησε, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τη λύση στο φινάλε

Ο Ηρακλής δεν περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο μετά την ισοφάριση.

Στο 70ό λεπτό, ο Λόπεθ συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Πίνα, ο οποίος επιχείρησε σουτ από πλάγια θέση. Ο Πένια αντέδρασε σωστά και απέκρουσε με το δεξί πόδι σε κόρνερ.

Στο 88′ ο Κοντούρης δοκίμασε το πόδι του, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τους βαθμούς, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Πέναλτι μέσω VAR και λύτρωση από τον Καλάμπρια στο 90’+4′

Στο 90’+1′, ο Ραστόντερ πραγματοποίησε γύρισμα μέσα στην περιοχή του Ηρακλή, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Ζούλεβιτς.

Ο VAR Θανάσης Τζήλος κάλεσε τον διαιτητή Άγγελο Ευαγγέλου να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ.

Μετά το on field review, ο διαιτητής υπέδειξε την εσχάτη των ποινών, δίνοντας στον Παναθηναϊκό τη μεγάλη ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση στο 90’+4′ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το τελικό 1-2.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πήρε μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ από νωρίς.

Τα γκολ και οι σημαντικότερες φάσεις

ΛεπτόΦάση
3′Σουτ του Ντέσερς περνά λίγο άουτ
12′Ο Αθανασιάδης μπλοκάρει προσπάθεια του Ντέσερς
17′1-0: Ο Μάρκες ανοίγει το σκορ για τον Ηρακλή
45’+1′Διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού για πέναλτι
48′Μεγάλη επέμβαση Αθανασιάδη σε σουτ του Λούζα
56′1-1: Ο Ντέσερς ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό
70′Ο Πένια αποκρούει με το πόδι σουτ του Πίνα
88′Άστοχο σουτ του Κοντούρη
90’+1′Χέρι του Ζούλεβιτς – Έλεγχος της φάσης μέσω VAR
90’+4′1-2: Ο Καλάμπρια ολοκληρώνει την ανατροπή με πέναλτι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Πίνα, Ρος, Βούρος, Σουρλής (59′ Χρόμαντα), Κράιντς, Σόρια (59′ Τσάκλα), Νανού, Σίλβα, Λόπεθ (84′ Νίζε), Μάρκες (84′ Ζούλεβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο (76′ Τσάπρας), Τεττέη (76′ Κοντούρης), Ντέσερς (84′ Ραστόντερ).

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

Κίτρινες κάρτες: Ηρακλής: Σουρλής (27′), Ρος (77′), Μπαρθένας (90’+1′), Τσάκλα (90’+5′). Παναθηναϊκός: Καλάμπρια (16′), Καμαρά (25′), Αντίνο (61′), Κοντούρης (79′), Ντε Φράι (87′).

Αποβολές: Καμία.

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