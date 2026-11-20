Ακόμη ένα βήμα προς το ιστορικό ορόσημο των 1.000 γκολ πραγματοποίησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκοράροντας στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Αχλί για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 41χρονος Πορτογάλος άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε το κλέψιμο του Σάμου Κόστα και εκτέλεσε με δυνατό δεξί σουτ μέσα από την περιοχή.

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Με το συγκεκριμένο τέρμα έφτασε τα 986 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα και απέχει πλέον μόλις 14 από το εντυπωσιακό φράγμα των 1.000.

Στο δοκάρι το πέναλτι για το 987ο γκολ

Λίγα λεπτά αργότερα ο Ρονάλντο είχε τη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει ξανά και να ανεβάσει τον συνολικό απολογισμό του στα 987 γκολ.

Στο 18ο λεπτό ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε η Αλ Νασρ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, στερώντας του το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Παρά τη χαμένη ευκαιρία, ο Πορτογάλος συνέχισε να γράφει ιστορία, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και στα 41 του χρόνια παραμένει ένας από τους σημαντικότερους σκόρερ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Ρονάλντο επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ λίγο μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την εθνική Πορτογαλίας, με την προσοχή του να στρέφεται πλέον εξ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις του συλλόγου του και στην κατάκτηση του ιστορικού ορόσημου.

Ο Πορτογάλος είχε πρωταγωνιστήσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας από την Αλ Νασρ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας του.