ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0: Έχασε τα άχαστα ο ΟΦΗ – Ακυρώθηκε γκολ του Κόντρο μέσω VAR

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο (0-0) στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και είδε ένα γκολ του Κόντρο να ακυρώνεται στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων.

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Το αποτέλεσμα έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί δύο αγώνων των Κρητικών, οι οποίοι παρέμειναν στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος, μετά τη νίκη του επί του Βόλου, απέσπασε έναν πολύτιμο εκτός έδρας βαθμό και ανέβηκε στη 12η θέση.

ΟΦΗ – Ατρόμητος: Κυρίαρχοι οι Κρητικοί στο πρώτο ημίχρονο

Ο ΟΦΗ μπήκε αποφασισμένος να επιβάλει τον ρυθμό του και από τα πρώτα λεπτά άρχισε να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Χουτεσιώτη.

Στο 10ο λεπτό, ο Αθανασίου πραγματοποίησε γύρισμα μέσα στην περιοχή, με τον Κόντρο να επιχειρεί τελείωμα στην κίνηση, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντίκμαν έβγαλε σέντρα προς την περιοχή, με τον Κρίζμανιτς να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να μην καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο 20′, όταν ο Ντίκμαν δημιούργησε ακόμη μία επικίνδυνη φάση από τη δεξιά πλευρά. Ο Φούντας δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα, ο Κόντρο επιχείρησε γυριστό σουτ, όμως ο Τσακμάκης παρενέβη καθοριστικά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

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Η σημαντικότερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε στο 33′.

Ο Ντίκμαν τροφοδότησε τον Φούντα, ο οποίος σούταρε με τη μία, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη.

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Παρά την υπεροχή των γηπεδούχων, το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Ακυρώθηκε γκολ του Κόντρο στο 62′ μετά από παρέμβαση του VAR

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ συνέχισε να αναζητά το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα.

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Στο 62ο λεπτό, οι Κρητικοί πίστεψαν ότι είχαν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Κόντρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση.

Η φάση ξεκίνησε με τον Αθανασίου να τροφοδοτεί τον Νους, ο οποίος προχώρησε και γύρισε την μπάλα στην περιοχή.

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Ο Κόντρο εκτέλεσε στην κίνηση και σκόραρε, προκαλώντας πανηγυρισμούς στους γηπεδούχους.

Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR και εξέταση της φάσης στο μόνιτορ, ο διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης υπέδειξε επιθετικό φάουλ του Μπουχαλάκη στον Καραμάνη, το οποίο είχε προηγηθεί στην αρχή της επίθεσης.

Έτσι, το τέρμα ακυρώθηκε και το 0-0 παρέμεινε.

Μεγάλες ευκαιρίες με Χατζηγιοβάνη και Φούντα

Οι παίκτες του ΟΦΗ δεν σταμάτησαν να πιέζουν, αναζητώντας το πολυπόθητο γκολ.

Στο 73ο λεπτό, ο Χατζηγιοβάνης εξαπέλυσε δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Χουτεσιώτη σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Ένα λεπτό αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής βρέθηκε ξανά σε θέση βολής μετά από όμορφη πάσα του Αϊτόρ, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε πάνω στους αμυντικούς του Ατρομήτου.

Στο 79′, ο Χατζηγιοβάνης πραγματοποίησε γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Φούντας πήρε την κεφαλιά από κοντά, στέλνοντας όμως την μπάλα άουτ.

Οι χαμένες ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη, με τον ΟΦΗ να μην μπορεί να βρει το γκολ παρά την επιθετική του δραστηριότητα.

Στο 89ο λεπτό, ο Ατρόμητος προσπάθησε να απειλήσει με τον Τσαντίλα, αλλά το σουτ του σταμάτησε πάνω στα σώματα των αμυντικών των Κρητικών.

Αυτή ήταν και η τελευταία αξιοσημείωτη φάση της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία (0-0).

ΟΦΗ και Ατρόμητος: Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογική τους θέση

Η ισοπαλία αφήνει διαφορετική αίσθηση στις δύο ομάδες.

Για τον ΟΦΗ, το αποτέλεσμα αποτελεί χαμένη ευκαιρία να δώσει συνέχεια στις δύο προηγούμενες νίκες του και να ενισχύσει τη θέση του στη βαθμολογία.

Οι Κρητικοί παραμένουν 6οι, έχοντας ως βασικό πρόβλημα στην αναμέτρηση την αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Αντίθετα, ο Ατρόμητος πήρε έναν σημαντικό βαθμό σε μια δύσκολη έδρα, συνεχίζοντας τα θετικά αποτελέσματα μετά τη νίκη επί του Βόλου.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ανέβηκε στη 12η θέση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της απέναντι σε έναν ιδιαίτερα δραστήριο αντίπαλο.

Οι σημαντικότερες φάσεις του αγώνα

Λεπτό Φάση 10′ Άστοχο τελείωμα του Κόντρο 14′ Κεφαλιά του Κρίζμανιτς χωρίς αποτέλεσμα 20′ Ο Τσακμάκης σταματά γυριστό σουτ του Κόντρο 33′ Ο Φούντας σουτάρει λίγο πάνω από την εστία 62′ Ακυρώνεται γκολ του Κόντρο μέσω VAR 73′ Εντυπωσιακή επέμβαση Χουτεσιώτη σε σουτ Χατζηγιοβάνη 74′ Νέα προσπάθεια Χατζηγιοβάνη σταματά στους αμυντικούς 79′ Ο Φούντας αστοχεί με κεφαλιά από κοντά 89′ Σουτ του Τσαντίλα σταματά στους αμυντικούς του ΟΦΗ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου (87′ Γκονζάλες), Κρίζμανιτς (46′ λ.τρ. Σιέλης), Ντίκμαν (68′ Χατζηγιοβάνης), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (68′ Καραχάλιος), Αθανασίου, Φούντας, Νους (71′ Αϊτόρ), Κόντρο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος (84′ Ούρονεν), Καραμάνης, Μουτουσαμί (84′ Τσιγγάρας), Οφόρι (72′ λ.τρ. Λύρατζης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (69′ Πνευμονίδης), Περέα (84′ Τσαντίλας).

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας).

Κίτρινες κάρτες: ΟΦΗ: Φούντας (13′), Ανδρούτσος (19′), Μπουχαλάκης (51′). Ατρόμητος: Σερζίνιο (54′), Περέα (71′), Πνευμονίδης (80′).

Αποβολές: Καμία.