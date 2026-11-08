Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Ο Ζίβκοβιτς «πάγωσε» το Καραϊσκάκη – Μεγάλος κερδισμένος ο Παναθηναϊκός

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τη 10η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να χάνουν πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής.

Οι Πειραιώτες πήραν το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γκονζάλες, ο οποίος σκόραρε λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, όμως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε μια σοβαρή ασυνεννοησία στην άμυνα των γηπεδούχων και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

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Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τη δική του νίκη επί του Ηρακλή με 2-1 είδε τη διαφορά του από τον Ολυμπιακό να αυξάνεται στους τέσσερις βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, παρέμεινε στο -8 από την κορυφή, αποσπώντας έναν σημαντικό βαθμό σε μια δύσκολη έδρα.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Έλεγχος των γηπεδούχων, μεγάλη ευκαιρία του Ζαφείρη

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθώντας να αναπτυχθεί με οργανωμένες επιθέσεις.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ επιχείρησε να δημιουργήσει κυρίως από τις πτέρυγες, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει αποτελεσματικά τους χώρους στον άξονα.

Οι «ασπρόμαυροι», με τον Αλέσιο Λίσι στον πάγκο τους, διατήρησαν συμπαγή αμυντική διάταξη και αναζήτησαν ευκαιρίες μέσα από γρήγορες μεταβάσεις στην επίθεση.

Ο Ρόκα επιχείρησε ένα σουτ για τους γηπεδούχους, χωρίς όμως να προβληματίσει ιδιαίτερα τον Μοναστηρλή.

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Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στον ΠΑΟΚ.

Περίπου στο 30ό λεπτό, ο Ζίβκοβιτς πραγματοποίησε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Ζαφείρη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ.

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Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις επιθετικές τους προσπάθειες μέχρι την ανάπαυλα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται 0-0.

Ο Γκονζάλες μπήκε και σκόραρε για το 1-0

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία.

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Ο Μουαντιλματζί βρέθηκε μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, από δεξιά, και επιχείρησε σουτ, όμως ο Μοναστηρλής αντέδρασε σωστά και απέκρουσε.

Οι παρεμβάσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ από τον πάγκο έδωσαν νέα ώθηση στους «ερυθρόλευκους».

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Ο Γκονζάλες, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, κινήθηκε εξαιρετικά προς το δεύτερο δοκάρι και αξιοποίησε το γύρισμα του Ζότα.

Με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το 1-0 και το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα.

Το Καραϊσκάκη ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, με τον Ολυμπιακό να αποκτά προβάδισμα σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ προειδοποίησε και ο Ζίβκοβιτς τιμώρησε το αμυντικό λάθος

Παρά το γκολ που δέχθηκε, ο ΠΑΟΚ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια για την ισοφάριση.

Στο 62ο λεπτό, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε φάουλ και ο Κόστα πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά, αλλά ο Ορτέγκα μπλόκαρε.

Στο 71′, ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία από στατική φάση.

Ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε ξανά την εκτέλεση και ο Χατζηδιάκος βρέθηκε σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, ωστόσο αστόχησε από πολύ κοντά.

Λίγες στιγμές αργότερα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Μια σοβαρή ασυνεννοησία ανάμεσα στον Ορτέγκα και τον Τικνιζιάν έδωσε στον Ζίβκοβιτς την ευκαιρία να κλέψει την μπάλα.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μπήκε στην περιοχή και ολοκλήρωσε τη φάση με εύστοχο τελείωμα, γράφοντας το 1-1.

Το γκολ άλλαξε ξανά τις ισορροπίες, στερώντας από τον Ολυμπιακό το προβάδισμα που είχε αποκτήσει λίγο νωρίτερα.

Ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ήταν ο Παναθηναϊκός

Η ισοπαλία στο Φάληρο είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία της Super League.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του και να πάρει το τρίποντο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον τέσσερις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ήττα, αλλά η απόστασή του από την πρώτη θέση παραμένει σημαντική, στους οκτώ βαθμούς.

Οι «πράσινοι» είχαν προηγουμένως επικρατήσει του Ηρακλή με 2-1 στο Καυτανζόγλειο, πραγματοποιώντας ανατροπή με γκολ των Ντέσερς και Καλάμπρια.

Έτσι, το αποτέλεσμα του ντέρμπι στο Καραϊσκάκη λειτούργησε προς όφελος του Παναθηναϊκού, ο οποίος ενίσχυσε τη θέση του στην κορυφή.

Οι σημαντικότερες φάσεις του ντέρμπι

Χρόνος Φάση Πρώτο ημίχρονο Ο Ρόκα επιχειρεί σουτ που δεν ανησυχεί τον Μοναστηρλή Περίπου 30′ Ο Ζαφείρης αστοχεί σε τετ α τετ έπειτα από κάθετη του Ζίβκοβιτς Αρχές β’ ημιχρόνου Ο Μοναστηρλής αποκρούει προσπάθεια του Μουαντιλματζί Β’ ημίχρονο 1-0: Ο Γκονζάλες σκοράρει από γύρισμα του Ζότα 62′ Ο Κόστα απειλεί με κεφαλιά, μπλοκάρει ο Ορτέγκα 71′ Ο Χατζηδιάκος αστοχεί από πολύ κοντά Λίγο μετά το 71′ 1-1: Ο Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύεται λάθος των Ορτέγκα και Τικνιζιάν

Οι αρχικές ενδεκάδες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Έσε, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Ρόκα, Ζότα, Μουαντιλματζί.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης, Γιάκιτς, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης, Εντιαγέ, Μπάνζα.