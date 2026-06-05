Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το Game 2 των τελικών της Basket League – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Απόψε συνεχίζονται οι τελικοί της A1 με την αναμέτρηση Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού να κυριαρχεί στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Το ματς στο «T-Center» είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Από εκεί και πέρα, δράση υπάρχει και στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ με τα play-offs, ενώ για τις 16:30 είναι προγραμματισμένος ο ημιτελικός του Roland Garros ανάμεσα στους Μένσικ και Ζβέρεφ.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/6):

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 1

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

16:30 Eurosport 1 Μένσικ – Ζβέρεφ Τένις Rolland Garros

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 2

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπιλμπάο – Βαλένθια ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Basketball Super League

20:00 Eurosport 1 Αρνάλντι – Κόμπολι Τένις Rolland Garros

20:45 Novasports Start Ουγγαρία – Φινλανδία Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Play off GBL

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa