Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Παναιτώλιο – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7) σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 00:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

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Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Έρευνα για τα αίτια

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή για την έκταση των ζημιών.