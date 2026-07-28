Καιρός σήμερα: 38άρια και αφρικανική σκόνη – Πού μπορεί να βρέξει

Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός και σήμερα Τρίτη 28/7, με περισσότερη ζέστη στη δυτική και νότια Ελλάδα, όπου θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, ωστόσο μέχρι το βράδυ θα έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 με τάση ενίσχυσης από το βράδυ στα νότια τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.