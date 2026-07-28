Εξαμίλια Κορινθίας: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, το μοιραίο λάθος – Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες Δευτέρα 27/7 σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας και στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Οι τρεις συλληφθέντες σήμερα Τρίτη 28/7 οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα.

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Το DEBATER φέρνει στο φως ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχει αναλάβει την έρευνα αναζητώνται τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, ενώ το νέο εργατικό δυστύχημα φέρνει ξανά στην επιφάνεια το θέμα της τήρησης των μέτρων ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ο 67χρονος ηλεκτροσυγκολλητής που έχασε τη ζωή του ήταν ανασφάλιστος. Παράλληλα, ένας 37χρονος τραυματίστηκε ελαφρά, φέροντας εγκαύματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές, η έκρηξη φαίνεται πως προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης που έκανε ο 67χρονος σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου. Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζεται εάν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο.

Όλα έγιναν γύρω στις 13:30, όταν ένα μανιτάρι φωτιάς ξεπήδησε από το εργοστάσιο. Ο εκκωφαντικός θόρυβος από την έκρηξη στο εργοστάσιο αναστάτωσε ολόκληρη την Κορινθία.

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Το Star έφερε στο φως ακόμα ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης που βρίσκεται περίπου 150 μέτρα από το εργοστάσιο.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της ισχυρής έκρηξης, με τη δόνηση να είναι τόσο έντονη ώστε, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, «νόμιζα ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα». Όπως ανέφερε, ολόκληρο το κτίριο σείστηκε από το ωστικό κύμα.

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Εντός του εργοστασίου, εκείνη την στιγμή, βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν.

«Άκουσα μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Εγώ καθόμουν στο σπίτι μου και πέσαμε απ’ τις καρέκλες. Μένω περίπου 400 μέτρα μακριά απ’ το εργοστάσιο. Ήρθα εδώ και είδα τις φωτιές πριν ακόμα έρθει η Πυροσβεστική. Έγινε πολύ μεγάλη ανατίναξη» ανέφερε περίοικος στο KorinthosTV.

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«Δυστυχώς έγινε μια πολύ μεγάλη έκρηξη η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο κέντρο της Κορίνθου, αλλά όχι μόνο στο κέντρο της Κορίνθου, και από Λέχειο με έπαιρναν τηλέφωνο και από Βραχάτι με ενημέρωναν ότι ο κρότος της έκρηξης ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε σε απόσταση πέραν των 20 χιλιομέτρων, με μεγάλο καπνό και μεγάλη φωτιά, πιθανότατα σε μία δεξαμενή, απ’ ό,τι λένε οι πληροφορίες με 13.000 τόνους μέσα, η οποία περιέχει ξύδι, γιατί το εργοστάσιο είναι οξοποιία, παρασκευάζει ξύδι. Το κακό με το ξύδι είναι ότι περιέχει και 15% οινόπνευμα και αυτό ίσως έκανε πολύ πιο έντονο το πρόβλημα και δημιούργησε και την έκρηξη» δήλωσε κάτοικος που διαμένει κοντά στο εργοστάσιο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, ανέφερε ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν μια σφοδρή εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης που συνέβη στο χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου, από την οποία λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών που υπήρχαν μέσα σε αυτό τον εργοστασιακό χώρο, δημιουργήθηκε έκρηξη και γι’ αυτό το λόγο φάνηκε ότι λόγω του ωστικού κύματος και της έκρηξης έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής».

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Παράλληλα ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι επίσης τραυματίστηκε μια γυναίκα στα χέρια η οποία έχει διακομιστεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.