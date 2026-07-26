Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό Ελλάδα – Ουγγαρία – Ξεχωρίζουν ακόμη Τεντόγλου και ΑΕΚ
Το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής (26/7)
Ο τελικός του World Cup μεταξύ Ουγγαρίας και Ελλάδας αποτελεί το γεγονός της ημέρας στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής, 26 Ιουλίου 2026.
Παράλληλα, η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου και το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Τελικός World Cup πόλο ανδρών
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν (2ος Αγώνας)
15:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα
15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS13 Kiczyce 2
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS14 Hazlach 2
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τσβόλε – ΑΕΚ Φιλικός Αγώνας
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Race Μηχανοκίνητα
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Ντανφέρμλιν Premier Sports Cup 2026-27
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS15 Silesian Voivodeship 2
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επί κοντώ – Στεφανίδη Στίβος
18:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μήκος – Τεντόγλου Στίβος
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2η ημέρα
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ
πηγή στην Google
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