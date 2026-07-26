Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό Ελλάδα – Ουγγαρία – Ξεχωρίζουν ακόμη Τεντόγλου και ΑΕΚ

Ο τελικός του World Cup μεταξύ Ουγγαρίας και Ελλάδας αποτελεί το γεγονός της ημέρας στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής, 26 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου και το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Τελικός World Cup πόλο ανδρών

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν (2ος Αγώνας)

15:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS13 Kiczyce 2

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS14 Hazlach 2

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16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τσβόλε – ΑΕΚ Φιλικός Αγώνας

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Race Μηχανοκίνητα

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17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Ντανφέρμλιν Premier Sports Cup 2026-27

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS15 Silesian Voivodeship 2

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18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επί κοντώ – Στεφανίδη Στίβος

18:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μήκος – Τεντόγλου Στίβος

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19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2η ημέρα

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ