Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Ίβι Λόπεθ με σπουδαία καριέρα στην Πολωνία

Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβι Λόπεθ, με τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό να εντάσσεται στο ρόστερ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, που προέρχεται από εξαετή παρουσία στο πολωνικό πρωτάθλημα, αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Μπολτσάνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του «Γηραιού».

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Πλούσιο βιογραφικό και τίτλοι στην Πολωνία

Ο Ίβι Λόπεθ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Χετάφε, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Σεβίλλη Β’, Λεβάντε, Βαγιαδολίδ, Σπόρτινγκ Χιχόν, Ουέσκα και Πονφεραντίνα, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Το 2020 μετακόμισε στην Ρακόβ Τσενστοχόβα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Πολωνίας, δύο Κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ. Σε έξι σεζόν μέτρησε 172 συμμετοχές, 62 γκολ και 39 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους μεσοεπιθετικούς του πολωνικού πρωταθλήματος.

Με την ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ηρακλής καλωσόρισε τον Ισπανό ποδοσφαιριστή και του ευχήθηκε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα.