Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76: Πήρε το «θρίλερ» και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Basket League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Basket League, θέλοντας πλέον δυο νίκες για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Οι Πειραιώτες με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague λύγισαν τους αξιόμαχους «πράσινους» και έκαναν το πρώτο βήμα για να πετύχουν τον στόχο τους. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία τόσο για τις βολές (29-5) όσο και για κάποια φάουλ που σφυρίχθηκαν στο φινάλε της αναμέτρησης.

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Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, τρία ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ ακολούθησε ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Για τον Παναθηναϊκό ο Οσμάν είχε 23 πόντους και ο Ναν 20 πόντους.