ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Δημήτρη Νικολάου – Επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από επτά χρόνια

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από σχεδόν επτά χρόνια.

Ο 26χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε από την Παλέρμο με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι του 2027, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική γραμμή της κρητικής ομάδας.

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Επιστροφή μετά από επτά χρόνια στην Ιταλία

Ο Νικολάου αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού, με τον οποίο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2016 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2017.

Το 2019 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Έμπολι, πριν αγωνιστεί στις Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ξεπερνώντας τις 240 επίσημες συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, ενώ έχει αγωνιστεί και στις διοργανώσεις του UEFA Champions League και του UEFA Europa League.

Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, ενώ από το 2018 είναι διεθνής με την Εθνική Ανδρών.

Με την ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΟΦΗ καλωσόρισε τον Δημήτρη Νικολάου στην οικογένεια της ομάδας, ευχόμενη υγεία και επιτυχίες με την ασπρόμαυρη φανέλα.