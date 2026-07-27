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Τάντιτς επίσημα στη Ναϊμέγκεν: Διαθέσιμος απέναντι στον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League

Η Ναϊμέγκεν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ντούσαν Τάντιτς, με τον πολύπειρο Σέρβο να υπογράφει διετές συμβόλαιο και να τίθεται στη διάθεση της νέας του ομάδας για τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στον Γ' προκριματικό γύρο του Champions League.

Τάντιτς επίσημα στη Ναϊμέγκεν: Διαθέσιμος απέναντι στον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League
EPA
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Ο Ντούσαν Τάντιτς επέστρεψε και επίσημα στην Ολλανδία, καθώς η Ναϊμέγκεν ανακοίνωσε την απόκτησή του, ολοκληρώνοντας μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ενόψει των αναμετρήσεων με τον Ολυμπιακό για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο 37χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο και αναμένεται να δηλωθεί κανονικά για τα παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους», ενισχύοντας σημαντικά την αντίπαλο του ελληνικού συλλόγου.

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«Η Ολλανδία είναι η δεύτερη πατρίδα μου»

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Τάντιτς εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στην Eredivisie.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η Ολλανδία είναι κατά κάποιο τρόπο η δεύτερη πατρίδα μου. Θα κάνω τα πάντα για τη Ναϊμέγκεν, ώστε να νικάμε και να κατακτούμε τρόπαια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο έμπειρος άσος τόνισε ακόμη ότι τον έπεισε το αγωνιστικό πλάνο της νέας του ομάδας, ενώ αποκάλυψε πως μία από τις φιλοδοξίες του μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας είναι να ασχοληθεί με την προπονητική.

Έρχεται στο «Καραϊσκάκης»

Ο Τάντιτς δήλωσε πως αισθάνεται έτοιμος να επιστρέψει άμεσα στη δράση, παρά το γεγονός ότι έχει να αγωνιστεί περίπου δυόμισι μήνες.

Η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν είναι προγραμματισμένη για τις 4 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία.

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