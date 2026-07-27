Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ

Ο Μανώλης Σιώπης αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην τουρκική Καραγκιουμριούκ. Ο διεθνής μέσος επιστρέφει στην Τουρκία έπειτα από τρία χρόνια, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες της Αλάνιασπορ και της Τραμπζονσπόρ, για να συνεχίσει την καριέρα του στη νεοφώτιστη ομάδα της Β’ κατηγορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ. Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.

Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε τον Σιώπη ως ελεύθερο, με την τουρκική ομάδα να καλύπτει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους «πράσινους» κι ένα ποσό που έφτανε περίπου τις 650.000 ευρώ.