Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΔΑΠ: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της – Οι θέσεις φορέων και το μήνυμα Παπασταύρου

Με την ακρόαση φορέων συνεχίστηκε στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, με την κυβέρνηση να υπερασπίζεται τη μεταρρύθμιση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εκφράζει επιφυλάξεις για επιμέρους διατάξεις.

ΕΥΔΑΠ: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της – Οι θέσεις φορέων και το μήνυμα Παπασταύρου
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού της ΕΥΔΑΠ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 01:36

Συνεχίστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργαζομένων και επιστημονικών φορέων να καταθέτουν τις απόψεις τους.

Παπασταύρου: «Η σημερινή κατάσταση δεν αποτελεί μοντέλο για το μέλλον»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των υδάτων χρειάζεται αναδιάρθρωση, επισημαίνοντας πως οι εκατοντάδες φορείς που λειτουργούν σήμερα δημιουργούν κατακερματισμό, αυξημένες απώλειες νερού και δυσκολίες στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μεγάλων εταιρειών ύδρευσης και τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η θέση της ΕΥΔΑΠ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή και οι νέες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό, μεγάλες επενδύσεις και συντονισμό.

Όπως ανέφερε, η ΕΥΔΑΠ, ως η παλαιότερη δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας της χώρας, διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης των υδάτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, η οποία αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της κλιματικής κρίσης αποτελεί εθνική προτεραιότητα, ζητώντας παράλληλα ενίσχυση του προσωπικού, ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον κοινωνικό της ρόλο.

Επιφυλάξεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι δήμων και περιφερειακών ενώσεων διατύπωσαν ενστάσεις για ορισμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου.

Μεταξύ άλλων, εκφράστηκαν προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία αποτίμησης των δημοτικών δικτύων, την υποχρεωτική συνένωση φορέων και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αρχή του νομοσχεδίου

Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης των φορέων, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής υπερψήφισε κατά πλειοψηφία την αρχή του νομοσχεδίου, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στη Λέρο και το Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λέρο και το Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης

Διήμερη επίσκεψη στη Λέρο και το Αγαθονήσι θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου, με επισκέψεις σε έργα υποδομής, δομές Υγείας και συναντήσεις με πολίτες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Παναιτώλιο – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Παναιτώλιο – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο (βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύρος: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν του φονικού της 41χρονης διασώστριας
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν του φονικού της 41χρονης διασώστριας

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για το έγκλημα στην Άνω Σύρο, αποτυπώνοντας τις κινήσεις της 41χρονης διασώστριας, του 40χρονου και της συντρόφου του λίγα δευτερόλεπτα πριν από το φονικό.