ΕΥΔΑΠ: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της – Οι θέσεις φορέων και το μήνυμα Παπασταύρου

Συνεχίστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργαζομένων και επιστημονικών φορέων να καταθέτουν τις απόψεις τους.

Παπασταύρου: «Η σημερινή κατάσταση δεν αποτελεί μοντέλο για το μέλλον»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των υδάτων χρειάζεται αναδιάρθρωση, επισημαίνοντας πως οι εκατοντάδες φορείς που λειτουργούν σήμερα δημιουργούν κατακερματισμό, αυξημένες απώλειες νερού και δυσκολίες στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

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Όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μεγάλων εταιρειών ύδρευσης και τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η θέση της ΕΥΔΑΠ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή και οι νέες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό, μεγάλες επενδύσεις και συντονισμό.

Όπως ανέφερε, η ΕΥΔΑΠ, ως η παλαιότερη δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας της χώρας, διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης των υδάτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, η οποία αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της κλιματικής κρίσης αποτελεί εθνική προτεραιότητα, ζητώντας παράλληλα ενίσχυση του προσωπικού, ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον κοινωνικό της ρόλο.

Επιφυλάξεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι δήμων και περιφερειακών ενώσεων διατύπωσαν ενστάσεις για ορισμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου.

Μεταξύ άλλων, εκφράστηκαν προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία αποτίμησης των δημοτικών δικτύων, την υποχρεωτική συνένωση φορέων και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

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Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αρχή του νομοσχεδίου

Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης των φορέων, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής υπερψήφισε κατά πλειοψηφία την αρχή του νομοσχεδίου, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.