Αθλητικές μεταδόσεις: Ελλάδα – Ιταλία και Ολυμπιακός – Άλκμααρ ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα
Η ώρα και το κανάλι των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας
Το παιχνίδι της Εθνικής πόλο απέναντι στην Ιταλία αλλά και το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ ξεχωρίζει από το σημερινό (25/7) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Ειδικότερα, στις 13:15 (ΕΡΤ2 Σπορ), η εθνική ομάδα στο πόλο θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 16:00, ο Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1) θα δώσει ένα ακόμη φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στην Άλκμααρ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS2 Jastrzebie Zdroj 1
11:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS3 Ochaby 1
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS4 Gmina Jasienica 1
13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Πόλο
13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Κίτσμπουελ
14:30 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν – 1ος Αγώνας
15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο, Ημιτελικοί
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άλκμααρ – Ολυμπιακός Φιλικό
16:30 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα
17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο
17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Μάγκομεντ Ανκάλεφ – Μπόγκνταν Γκούσκοφ
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 1η Ημέρα
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ
πηγή στην Google
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