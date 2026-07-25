Αθλητικές μεταδόσεις: Ελλάδα – Ιταλία και Ολυμπιακός – Άλκμααρ ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα

Το παιχνίδι της Εθνικής πόλο απέναντι στην Ιταλία αλλά και το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ ξεχωρίζει από το σημερινό (25/7) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Ειδικότερα, στις 13:15 (ΕΡΤ2 Σπορ), η εθνική ομάδα στο πόλο θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 16:00, ο Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1) θα δώσει ένα ακόμη φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στην Άλκμααρ.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS2 Jastrzebie Zdroj 1

11:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS3 Ochaby 1

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS4 Gmina Jasienica 1

13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Πόλο

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Κίτσμπουελ

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14:30 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν – 1ος Αγώνας

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15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο, Ημιτελικοί

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άλκμααρ – Ολυμπιακός Φιλικό

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16:30 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο

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17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Μάγκομεντ Ανκάλεφ – Μπόγκνταν Γκούσκοφ

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 1η Ημέρα

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ