Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ναΐρ Τικνιζιάν – Ποιος είναι ο 27χρονος Αρμένιος

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ναΐρ Τικνιζιάν, αφού ανακοινώθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου από τους “Ερυθρόλευκους”.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος Αρμένιος αριστερός μπακ (1.81μ.) έφτασε στην Ελλάδα την Δευτέρα 17 Αυγούστου, και πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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Θυμίζουμε ότι το deal μεταξύ των ερυθρολεύκων και του Ερυθρού Αστέρα είναι στα 5 εκατ. ευρώ με τον ίδιο τον παίκτη να απορρίπτει πολύ μεγάλη πρόταση για χάρη του Ολυμπιακού.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ, Ναΐρ Τικνιζάν (Nair Tiknizyan). OLYMPIACOS FC

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαΐου 1999 και προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο από το καλοκαίρι του 2025 έκανε 67 συμμετοχές, εκ των οποίων τις επτά την τρέχουσα σεζόν. OLYMPIACOS FC

Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός έχει παίξει ακόμη σε Lokomotiv Moscow (122 συμμετοχές), CSKA Moscow (43 συμμετοχές) και Avangard Kursk.

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OLYMPIACOS FC

Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Αρμενίας σε 31 αγώνες, ενώ ήταν διεθνής με τις ομάδες U19, U20 και U21 της εθνικής Ρωσίας.