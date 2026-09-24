Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106: «Καταιγίδα» με Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ στη Βιτόρια

Με εντυπωσιακή επιθετική παραγωγή και τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια και μπήκε με το… δεξί στη Euroleague 2026/27.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με διψήφιο προβάδισμα και μετέτρεψαν την τρίτη περίοδο σε παράσταση για έναν ρόλο, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και στους 21 πόντους.

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Ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοβ σημείωσαν μαζί 47 πόντους, έχοντας συνολικά 12/14 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 11/11 βολές.

Οι δύο παίκτες έδωσαν από νωρίς το επιθετικό σύνθημα, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Γιαν Μοντέρο, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Επιθετικός «χείμαρρος» από την πρώτη περίοδο

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ με εντυπωσιακό ρυθμό και έδειξε από τα πρώτα λεπτά ότι ήθελε να ελέγξει πλήρως την αναμέτρηση.

Με σωστές επιλογές στην επίθεση, υψηλά ποσοστά ευστοχίας και τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ να εκτελούν από κάθε απόσταση, οι Πειραιώτες σημείωσαν 36 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Η Μπασκόνια προσπάθησε να ακολουθήσει τον γρήγορο ρυθμό και πέτυχε 29 πόντους, ωστόσο δεν μπόρεσε να περιορίσει την επιθετική δράση των φιλοξενούμενων.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 36-29, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

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Στο +10 πριν από την ανάπαυλα

Οι Βάσκοι επιχείρησαν να αυξήσουν την πίεσή τους στη δεύτερη περίοδο, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανατρέψουν την εικόνα του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυκλοφορεί αποτελεσματικά την μπάλα και να βρίσκει λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι.

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Ο Γιαν Μοντέρο συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και στην εκτέλεση, ενώ οι Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς έδωσαν σημαντικές λύσεις στη γραμμή των ψηλών.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 56-46, έχοντας διατηρήσει τον έλεγχο παρά τις προσπάθειες της γηπεδούχου ομάδας.

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Η εμφάνιση του πρώτου μέρους επιβεβαίωσε την επιθετική ποιότητα που διαθέτει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ηγούνται.

Πάτησε το… γκάζι και εξαφανίστηκε

Η τρίτη περίοδος ήταν εκείνη που έκρινε οριστικά την αναμέτρηση.

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Ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση στην άμυνα, περιόρισε τις επιλογές της Μπασκόνια και με γρήγορες επιθέσεις άρχισε να διευρύνει τη διαφορά.

Οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν επιμέρους σκορ 25-14 στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο, φτάνοντας μέχρι το +21.

Με τη συμπλήρωση 30 λεπτών το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 81-60, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να έχει μετατρέψει μία απαιτητική εκτός έδρας πρεμιέρα σε περίπατο.

Η εικόνα του Ολυμπιακού στη Βιτόρια θύμισε την αποτελεσματικότητα που είχε παρουσιάσει και σε προηγούμενες σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, όπως στη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.

Διαχειρίστηκε τη διαφορά και ξεπέρασε τους 100 πόντους

Στην τελευταία περίοδο η Μπασκόνια προσπάθησε να περιορίσει την έκταση της ήττας, εκμεταλλευόμενη και τη φυσιολογική χαλάρωση των φιλοξενούμενων.

Οι Βάσκοι βελτίωσαν την επιθετική παραγωγή τους, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να απειλήσουν ουσιαστικά τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους, συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις και ξεπέρασαν με άνεση το όριο των 100 πόντων.

Το τελικό 106-89 αποτύπωσε την επιθετική υπεροχή του Ολυμπιακού, ο οποίος άρχισε με μία πειστική εκτός έδρας νίκη τη νέα σεζόν της Euroleague.

Η εμφάνιση των Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ, η παρουσία του Μοντέρο και οι λύσεις από Χολ και Τζόουνς αποτέλεσαν τα σημαντικότερα κέρδη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρεμιέρα.

Τα δεκάλεπτα

29-36, 46-56, 60-81, 89-106