Ελλάδα–Γερμανία: Νύχτα πρόκρισης στην Τούμπα – Η ώρα, τα κανάλια και όλα τα σενάρια

Μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται απόψε, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η Εθνική Ελλάδας, που υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η «γαλανόλευκη» οδηγεί τον όμιλο και με νίκη εξασφαλίζει θέση στα προημιτελικά, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς, με δύο νίκες και μία ισοπαλία. Μετά το 2-2 απέναντι στην Ολλανδία, επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο για ακόμη μία απαιτητική αναμέτρηση, με την Τούμπα να αναμένεται κατάμεστη.

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Η ώρα και τα κανάλια του αγώνα

Το Ελλάδα–Γερμανία αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha και το Novasports Start.

Την ίδια ώρα διεξάγεται το Ολλανδία–Σερβία, το αποτέλεσμα του οποίου θα επηρεάσει επίσης την κατάταξη του ομίλου.

Η βαθμολογία πριν από τη σέντρα

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ελλάδα 7 3 Ολλανδία 5 3 Γερμανία 4 3 Σερβία 0 3

Οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται στα προημιτελικά. Η Ελλάδα έχει προβάδισμα τριών βαθμών από τη Γερμανία, την οποία είχε νικήσει με 1-0 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση

Το τρίποντο στέλνει την Ελλάδα στους 10 βαθμούς, αφήνοντας τη Γερμανία στους τέσσερις.

Με δύο παιχνίδια να απομένουν, οι Γερμανοί θα μπορούν να φτάσουν το πολύ τους 10 βαθμούς. Σε πιθανή ισοβαθμία, όμως, η Εθνική θα υπερέχει χάρη στις δύο νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Έτσι, η παρουσία στην πρώτη δυάδα θα είναι εξασφαλισμένη.

Τι σημαίνουν ισοπαλία και ήττα

Με ισοπαλία, η Ελλάδα φτάνει τους οκτώ βαθμούς και η Γερμανία τους πέντε. Διατηρεί το προβάδισμα απέναντι στον αποψινό αντίπαλό της, αλλά η πρόκριση παραμένει ανοιχτή. Εφόσον η Ολλανδία νικήσει τη Σερβία, θα φτάσει επίσης τους οκτώ βαθμούς.

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Με ήττα, Ελλάδα και Γερμανία θα έχουν από επτά βαθμούς, με τη μάχη για τη δυάδα να μεταφέρεται στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.

Σε αυτό το ενδεχόμενο έχει σημασία και το σκορ: ήττα με ένα γκολ διαφορά αφήνει ισορροπία στη διαφορά τερμάτων των δύο μεταξύ τους αγώνων, ενώ ήττα με μεγαλύτερη διαφορά δίνει πλεονέκτημα στη Γερμανία στο συγκεκριμένο κριτήριο.

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Οι ισοβαθμίες κρίνονται αρχικά από τους βαθμούς, τη διαφορά τερμάτων και τα γκολ στα παιχνίδια μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων.

Στις 18:45 ανοίγουν οι θύρες της Τούμπας

Οι θύρες θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν από τη σέντρα, στις 18:45, με την ΕΠΟ να ζητά έγκαιρη προσέλευση και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

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Οι φίλαθλοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

Το εισιτήριό τους , κατά προτίμηση ήδη κατεβασμένο στο κινητό.

, κατά προτίμηση ήδη κατεβασμένο στο κινητό. Πρωτότυπο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, όπως ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.

Δεν απαιτείται προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet. Τα παιδιά χρειάζονται δικό τους εισιτήριο και πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικο.

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Οι θεατές καλούνται να καταλάβουν τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο και να αφήνουν ελεύθερους διαδρόμους και σκάλες. Απαγορεύονται πυρσοί, φωτοβολίδες, καπνογόνα και λέιζερ, ενώ επιτρέπονται μόνο διακριτικά της Εθνικής και όχι συλλόγων.