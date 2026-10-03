Νίστρουπ για Ομπράντοβιτς: «Εξαιρετικός προπονητής και μεγάλος ηγέτης – Μαθαίνω παρακολουθώντας τον»

Με ενθουσιασμό για την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens και ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά την παρουσία του στη νίκη της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι με 90-67.

Ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας βρέθηκε στο γήπεδο το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, μαζί με το επιτελείο του, τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον CEO της ΠΑΕ, Στέφανο Γιουρέλη.

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Στη συνέντευξή του στα social media της ΚΑΕ, στάθηκε στη στήριξη των φιλάθλων, στις απαιτήσεις του συλλόγου και στον δεσμό ανάμεσα στα δύο τμήματα.

«Δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο στη Βόρεια Ευρώπη»

Ο Νίστρουπ χαρακτήρισε τις πρώτες του εντυπώσεις από το γήπεδο «απολύτως εκπληκτικές», εξηγώντας ότι μια τέτοια ατμόσφαιρα σε κλειστό γήπεδο δεν είναι συνηθισμένη στη Βόρεια Ευρώπη.

Για την υποστήριξη που συναντά στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε ότι συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες:

«Προφανώς υπάρχει τεράστια υποστήριξη, αλλά και τεράστιες απαιτήσεις και για τις δύο ομάδες. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι, για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός».

Ο θαυμασμός για τον Ομπράντοβιτς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ, τονίζοντας ότι η παρακολούθησή του αποτελεί ευκαιρία μάθησης και για τον ίδιο.

«Για εμένα ως προπονητή, είναι ενδιαφέρον να έρχομαι και να παρακολουθώ, ίσως και να μαθαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Ομπράντοβιτς. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας μεγάλος ηγέτης», ανέφερε.

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Πρόσθεσε ότι γνωρίζει τόσο την ιστορία του Σέρβου τεχνικού στον Παναθηναϊκό όσο και όσα έχει πετύχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Είναι ένας σύλλογος»

Ο Δανός τεχνικός στάθηκε επίσης στην αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

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Όπως είπε, η ποδοσφαιρική ομάδα εύχεται επιτυχίες στους μπασκετμπολίστες στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά.

Για την παρουσία παικτών όπως ο Ναν, ο Χουάντσο και ο Γκραντ σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, σημείωσε ότι ενημερώνεται μετά τα παιχνίδια και χαίρεται όταν βρίσκονται στις εξέδρες.

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Το μήνυμα στους φιλάθλους

Κλείνοντας, ο Νίστρουπ ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη στην ποδοσφαιρική ομάδα και δεσμεύτηκε για την προσπάθεια των παικτών και του επιτελείου του:

«Απ’ την πλευρά της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να είναι υπερήφανοι για εμάς».