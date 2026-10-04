Ελλάδα–Γερμανία 0-0: Η Εθνική «μασάει σίδερα» και κοιτάζει ψηλά στο Nations League

Μία ακόμη μεγάλη αγωνιστική δοκιμασία πέρασε με επιτυχία η Εθνική Ελλάδας⁠, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε αήττητη μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε στην έντονη πίεση των Γερμανών, πάλεψε για κάθε μπάλα και επιβεβαίωσε ότι έχει πλέον την προσωπικότητα να στέκεται απέναντι στις ισχυρότερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης.

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Μετά το ιστορικό 1-0 στο Άουγκσμπουργκ, η Ελλάδα κράτησε για δεύτερη φορά τη Γερμανία χωρίς γκολ, συγκεντρώνοντας τέσσερις βαθμούς στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Μπήκε δυνατά η Εθνική – Άγγιξε το γκολ ο Μασούρας

Η «γαλανόλευκη» μπήκε με ενθουσιασμό στο παιχνίδι και απείλησε μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ο Γιώργος Μασούρας βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Ούρμπιχ αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η Γερμανία πήρε σταδιακά τον έλεγχο της μπάλας και προσπάθησε να πιέσει την ελληνική άμυνα. Ο Τζολάκης ήταν σταθερός στις επεμβάσεις του, ενώ οι Μαυροπάνος και Κουλιεράκης έδωσαν μεγάλες μάχες απέναντι στους επιθετικούς των φιλοξενούμενων.

Στο 32ο λεπτό ο Μπούρκαρντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και «πάγωσε» προσωρινά την Τούμπα. Ο διαιτητής κλήθηκε, όμως, από το VAR να εξετάσει τη φάση και ακύρωσε το γκολ για χέρι του Μπίσοφ στην αρχή της επίθεσης.

Άντεξε στην πίεση και κράτησε το μηδέν

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Η Γερμανία συνέχισε να έχει την κατοχή και στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να βρίσκει καθαρούς διαδρόμους προς την περιοχή της Ελλάδας.

Στο 51ο λεπτό η Εθνική απείλησε με κεφαλιά του Μαυροπάνου, την οποία απέκρουσε ο Ούρμπιχ. Οι Γερμανοί απάντησαν με διαδοχικές επιθέσεις, αλλά βρήκαν μπροστά τους μία εξαιρετικά οργανωμένη ελληνική άμυνα.

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Ο Τζολάκης όποτε χρειάστηκε δήλωσε «παρών», ενώ οι διεθνείς διατήρησαν τη συγκέντρωσή τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, παρά την πίεση και την αγωνιστική υπεροχή της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Το τελικό 0-0 έγινε δεκτό με θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους στην Τούμπα, οι οποίοι αναγνώρισαν τη μεγάλη προσπάθεια των παικτών.

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Στους οκτώ βαθμούς η Ελλάδα

Η Εθνική ολοκλήρωσε τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, φτάνοντας τους οκτώ βαθμούς. Είχαν προηγηθεί η νίκη με 2-1 επί της Σερβίας, το ιστορικό 1-0 στη Γερμανία και το 2-2 με την Ολλανδία.

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Μετά τη νίκη των Ολλανδών με 2-1 επί της Σερβίας, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου, ισόβαθμη με τους «οράνιε» και τρεις βαθμούς μπροστά από τη Γερμανία.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η ομάδα του Γιοβάνοβιτς εξασφάλισε το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τους Γερμανούς, καθώς πήρε τέσσερις βαθμούς στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η «γαλανόλευκη», η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή του ομίλου από τις πρώτες αγωνιστικές⁠, θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβριο την Ολλανδία εκτός έδρας και τη Σερβία στην Ελλάδα, στα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η ενδεκάδα της Εθνικής

Ελλάδα – Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κυζιρίδης, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης.