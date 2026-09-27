Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 101-96: Θρίλερ μέχρι το τέλος και «ερυθρόλευκη» κούπα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup, επικρατώντας με 101-96 του μαχητικού ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που εξελίχθηκε σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τίτλου της σεζόν, πήραν σημαντική διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να αντέξουν στην εντυπωσιακή αντεπίθεση του «Δικεφάλου του Βορρά».

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Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 25-17.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 14 πόντους και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 50-36.

Η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και παρουσίασε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μετά την ανάπαυλα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αύξησε την πίεσή της, βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και μείωσε στους εννέα πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 74-65.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε την αντεπίθεσή του και μετέτρεψε τον τελικό σε πραγματικό ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του στις τελευταίες κατοχές και έφτασε στη νίκη με 101-96, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Super Cup.

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Ο ΠΑΟΚ έφτασε στον τελικό έπειτα από τη μεγάλη νίκη με 84-82 επί του Παναθηναϊκού, χάρη στο buzzer beater του Τζέντι Όσμαν.

Τα δεκάλεπτα

25-17, 50-36, 74-65, 101-96