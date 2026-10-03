Γιοβάνοβιτς: Διαψεύδει παρέμβαση της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα – Τι είπε για τη Γερμανία

Κατηγορηματικός ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχετικά με το δημοσίευμα που ήθελε τη Ντόρτμουντ να ζητά προσεκτική διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Εθνική Ελλάδας.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα, απαντώντας στη σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με τη Γερμανία.

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«Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα. Υπάρχουν υπερβολές», ανέφερε.

Το δημοσίευμα και η διάψευση

Νωρίτερα, δημοσίευμα που επικαλούνταν το γερμανικό Sky Sport ανέφερε ότι η Ντόρτμουντ είχε επικοινωνήσει με την ελληνική πλευρά για τον χρόνο συμμετοχής του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Ο Γιοβάνοβιτς διέψευσε αυτή την εκδοχή και εξήγησε ότι η ενημέρωση των συλλόγων για την κατάσταση των διεθνών αποτελεί συνήθη διαδικασία κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας.

Όπως επισήμανε, ο Καρέτσας αντιμετωπίζεται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για όλους τους ποδοσφαιριστές. Πρόσθεσε ότι, στη διάρκεια της θητείας του, κανένας σύλλογος δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση παίκτη.

Η κόπωση θα καθορίσει τις επιλογές

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναγνώρισε ότι το πυκνό πρόγραμμα έχει επιβαρύνει τους διεθνείς. Η ετοιμότητά τους θα αξιολογηθεί πριν αποφασιστεί η ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Παράλληλα, στάθηκε στην καλή ψυχολογία της ομάδας, αλλά και στην ανάγκη να διορθωθούν τα προβλήματα ισορροπίας που εμφανίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία.

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Περιμένει διαφορετική Γερμανία

Για τον επόμενο αντίπαλο, ο Γιοβάνοβιτς εκτίμησε ότι η Γερμανία θα παρουσιαστεί διαφορετική σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, έχοντας πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση απέναντι στη Σερβία.

Απέρριψε επίσης την εκτίμηση ότι η προηγούμενη ελληνική νίκη οφειλόταν σε υποτίμηση από τους Γερμανούς, υπογραμμίζοντας την αξία της προσπάθειας των διεθνών.