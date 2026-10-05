Αιματηρό επεισόδιο στη Λάρισα: 21χρονος μαχαίρωσε τον υπεύθυνο του μπαρ μετά από καυγά με θαμώνες

Άγριος καυγάς σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου σε μπαρ στη Λάρισα, με έναν τραυματία κι έναν 21χρονο να συλλαμβάνεται και να αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. όλα ξεκίνησαν με τον 21χρονο που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα να διαπληκτίζεται με θαμώνες, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τον χώρο.

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Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψε και, κατά την εκ νέου απομάκρυνσή του από το κατάστημα, επιτέθηκε στον προσωρινά υπεύθυνο, χτυπώντας τον με μαχαίρι στο σώμα. Ο τραυματίας μετέβη στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Λάρισας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον 21χρονο.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, όμως εκείνος επιχείρησε να τραπεί σε φυγή. Τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και χτυπώντας τους με τα πόδια.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.