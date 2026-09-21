Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα – Θλίψη στον Ολυμπιακό για τον σπουδαίο Ουρουγουανό

Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού και στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μίλτον Βιέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας των «ερυθρόλευκων», φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού για μία πενταετία, από το 1972 έως το 1977.

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Ο Βιέρα αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ομάδας του Πειραιά τη δεκαετία του ’70 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο του συλλόγου.

Πέντε τίτλοι με τον Ολυμπιακό

Στα χρόνια της παρουσίας του στον Πειραιά, ο Μίλτον Βιέρα πανηγύρισε συνολικά πέντε τίτλους.

Κατέκτησε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας, τις σεζόν 1972-73, 1973-74 και 1974-75, καθώς και δύο Κύπελλα Ελλάδας, το 1973 και το 1975.

Ο Ουρουγουανός ήταν παράλληλα ένας από τους πρώτους ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα με την παρουσία του στη χώρα.

Μετά την πολυετή θητεία του στον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ.

Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Μίλτον Βιέρα

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της με ανακοίνωσή της, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του.

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«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.

Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

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Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», αναφέρει η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων».

Ο Μίλτον Βιέρα φεύγει από τη ζωή έχοντας γράψει τη δική του σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.