Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Ρέμο Φρόιλερ – Το συμβόλαιο και τι φέρνει στην ομάδα

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τους.

Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός μέσος ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του Πειραιά.

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Ο Φρόιλερ έρχεται στον Ολυμπιακό έχοντας πίσω του μία γεμάτη καριέρα στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και παραστάσεις από Serie A, Premier League, Champions League και Europa League. Ο Ρέμο Φρόιλερ με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Φωτογραφία: ΠΑΕ Ολυμπιακός

Το συμβόλαιο του Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό

Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ελβετό χαφ έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι ετήσιες απολαβές του κινούνται στα επίπεδα των 1,2 εκατ. ευρώ.

Ο Φρόιλερ έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και επέλεξε τον Ολυμπιακό ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών.

Ο 34χρονος αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ρέμο Φρόιλερ με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Φωτογραφία: ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ένας χαφ που μπορεί να δώσει σταθερότητα

Η απόκτηση του Φρόιλερ δεν αφορά μόνο την προσθήκη ενός ακόμη έμπειρου ποδοσφαιριστή στο ρόστερ.

Ο Ελβετός είναι ένας μέσος με μεγάλη τακτική εμπειρία, ικανός να λειτουργήσει ως σημείο ισορροπίας στον άξονα και να βοηθήσει τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας όσο και στην ανασταλτική λειτουργία.

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Το παιχνίδι του χαρακτηρίζεται από σωστές τοποθετήσεις, συνέπεια, ένταση και τακτική πειθαρχία, στοιχεία που μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή με τόσες παραστάσεις μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για τους παίκτες που θα βρίσκονται δίπλα του στον άξονα, επιτρέποντας στον Μεντιλίμπαρ περισσότερες επιλογές στη διαμόρφωση της μεσαίας γραμμής.

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Ο Ρέμο Φρόιλερ με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Φωτογραφία: ΠΑΕ Ολυμπιακός

Το «βαρύ» βιογραφικό του Φρόιλερ

Ο Ρέμο Φρόιλερ έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της καριέρας του με το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Από το 2016 έως το 2022 αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Αταλάντα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Premier League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

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Το 2023 επέστρεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της Μπολόνια, με την οποία την τελευταία τριετία κατέγραψε συνολικά 123 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Συνολικά μετρά 301 συμμετοχές στη Serie A, 28 στο Champions League, 24 στο Europa League και 28 στην Premier League.

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Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία του στην Εθνική Ελβετίας, με την οποία έχει συμπληρώσει 94 συμμετοχές και 11 γκολ, αποτελώντας για χρόνια βασικό στέλεχος της ομάδας.

Στο πρόσφατο Μουντιάλ ήταν βασικός σε όλα τα παιχνίδια της Ελβετίας, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ

Ο Φρόιλερ είχε φτάσει στην Αθήνα μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του.

Μετά τις εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του, ο έμπειρος χαφ είναι πλέον έτοιμος να ξεκινήσει προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Ολυμπιακός προσθέτει έτσι στον άξονά του έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία, προσωπικότητα και εκατοντάδες συμμετοχές στο υψηλότερο επίπεδο, με τον Μεντιλίμπαρ να αποκτά ένα ακόμη σημαντικό «εργαλείο» ενόψει της νέας σεζόν.