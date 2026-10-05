Ταυτοποιήθηκαν δύο δικυκλιστές που έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα – Ανάρτησαν βίντεο με τα “κατορθώματά” τους στα social media

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν -2- οδηγοί μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού οι οποίοι κινούμενοι σε οδικούς άξονες της Αττικής όπως η Λεωφ. Κηφισιάς, η Λεωφ. Βουλιαγμένης, η Λεωφ. Αθηνών κ.α. ανέπτυσσαν ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επίδειξη ικανοτήτων (σούζες), ενώ παραβίαζαν και διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

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Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τους -2- οδηγούς, 25χρονο ημεδαπό και 35χρονο αλλοδαπό, ως τους οδηγούς των δίκυκλων μοτοσυκλετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ΄εξακολούθηση.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του 35χρονου αλλοδαπού.

Η δικογραφία, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.