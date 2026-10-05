Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί
Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του
Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 35χρονος που τα ξημερώματα της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου δάγκωσε οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, κόβοντάς της το αυτί.
Ο άνδρας, κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα ξεκίνησε να οδηγεί γύρω – γύρω, για να βρει σήμα στο POS, περνώντας τουλάχιστον ένα τέταρτο.
Στη συνέχεια, ο άνδρας είπε: “εκείνη φρέναρε απότομα, πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασα τα γυαλιά μου”.
Υπενθυμίζεται ότι, στην δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του 35χρονου περιλαμβάνονται κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος καθώς και ένα πλημμέλημα.
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