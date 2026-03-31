Ουγγαρία – Ελλάδα: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του φιλικού στη Βουδαπέστη

Μετά την αποτυχία τους να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, Ουγγαρία και Ελλάδα θα αναμετρηθούν στη Βουδαπέστη σε φιλικό αγώνα την Τρίτη το βράδυ (31/3, 20:00 Alpha TV) στην Groupama Arena του Φερεντσβάρος, με την ελπίδα να ολοκληρώσουν τη διακοπή για τους διεθνείς αγώνες με νίκη.

Η ομάδα του Μάρκο Ρόσι θα αναζητήσει μια δεύτερη συνεχή επιτυχία, αφού νίκησε τη Σλοβενία 1-0 στη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, ενώ η Ελλάδα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Παραγουάη (0-1).

Η Ουγγαρία φαινόταν σε πλεονεκτική θέση για να εξασφαλίσει μια θέση στα πλέι οφ στη διάρκεια της προκριματικής της περιόδου, αφού συγκέντρωσε επτά βαθμούς στους τέσσερις πρώτους αγώνες της, αφήνοντάς την να χρειάζεται μόνο μια ισοπαλία εντός έδρας εναντίον της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, στον τελευταίο αγώνα του ομίλου της.

Ωστόσο, οι Μαγυάροι υπέστησαν το εκπληκτικό χατ-τρικ του Τρόι Πάροτ στα τέλη του αγώνα, πράγμα που σημαίνει ότι η μακρά απουσία τους από το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου συνεχίζεται, με την προσοχή τους να στρέφεται πλέον στα διεθνή φιλικά παιχνίδια.

Παρόλο που έχει συμμετάσχει σε καθένα από τα τρία τελευταία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, η Ουγγαρία δεν έχει αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1986 και τώρα πρέπει να περιμένει άλλα τέσσερα χρόνια για την επόμενη ευκαιρία, με το Euro και το Nations League να προσφέρουν ευκαιρίες για να ανακτήσει τη δυναμική της.

Τους Μαγυάρους περιμένει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι εναντίον της Φινλανδίας τον Ιούνιο, πριν ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος του Nations League αργότερα μέσα στη χρονιά, όπου η Ουκρανία, η Γεωργία και η Βόρεια Ιρλανδία αποτελούν τον όμιλό τους.

Ομοίως, η Ελλάδα επίσης δεν κατάφερε να προκριθεί, τερματίζοντας πίσω από τη Δανία και τη Σκωτία στον Γ΄ όμιλο. Η ήττα με 3-1 από τους Δανούς τον Οκτώβριο επιβεβαίωσε τη μοίρα της, διασφαλίζοντας ότι θα είναι το τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ χωρίς συμμετοχή, με την τελευταία εμφάνιση στην παγκόσμια σκηνή να έρχεται το 2014.

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε αρχικά δυνατά την προκριματική περίοδο συντρίβοντας τη Λευκορωσία με 5-1, αλλά τρεις συνεχόμενες ήττες και μόλις τέσσερις ακόμη βαθμοί στο υπόλοιπο της σεζόν σήμαιναν ότι τερμάτισε τρίτη στον όμιλο, τέσσερις βαθμούς μακριά από τη δεύτερη θέση.

Έκτοτε έχει στρέψει την προσοχή της σε φιλικούς αγώνες, αλλά υπέστη ένα απογοητευτικό ξεκίνημα χάνοντας 1-0 εντός έδρας από την Παραγουάη, αποτέλεσμα που αφήνει την Εθνική με μόνο μία νίκη στα τελευταία έξι παιχνίδια της.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το τελευταίο φιλικό ως ευκαιρία για να χτίσουν αυτοπεποίθηση ενόψει της συμμετοχής στο Nations League, όπου τον Σεπτέμβριο τους περιμένει ένας απαιτητικός όμιλος με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία.

Ουγγαρία – Ελλάδα: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες για πρώτη φορά μετά το 2022, όταν στο μεταξύ τους φιλικό αγώνα η Ουγγαρία επικράτησε με 2-1. Η Ελλάδα ταξίδεψε στην Ουγγαρία χωρίς Μαυροπάνο (διάσειση) και Κοντούρη (ενσωματώθηκε στην Ελπίδων), με τον Σέρβο ομοσπονδιακό να αναμένεται να κάνει αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Τριάντης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης.

Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσιφτσής, Μουζακίτης, Δουβίκας, Ρότα, Τεττέη, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης.