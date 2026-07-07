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Παρών στη συνεδρίαση του ΔΣ των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο Ανδρουλάκης την Τετάρτη 8 Ιουλίου

Το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Παρών στη συνεδρίαση του ΔΣ των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο Ανδρουλάκης την Τετάρτη 8 Ιουλίου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να δώσει το παρών στη συνεδρίαση του ΔΣ των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις 19:00 θα συμμετέχει στη συνεδρίαση του ΔΣ των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου και θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕΑ Πανεπιστημίου 44, 2ος οροφος).

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Να θυμίσουμε, ότι την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 10:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.

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