Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Έμεινε ξανά «άσφαιρη» η Εθνική ομάδα

Η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη (0-0) με την Ουγγαρία σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης 31/3 στη Βουδαπέστη.

Για ένα ακόμη παιχνίδι μετά την ήττα από την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» την περασμένη Παρασκευή 31/3 το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν είχε φαντασία στο παιχνίδι της και έδειξε να αντιμετωπίζει πιο πολύ ως ματς «αγγαρεία» την αναμέτρηση.

Βέβαια μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι απουσίες που είχε η Εθνική ομάδα. Ο Μαυροπάνος δεν ταξίδεψε στη Βουδαπέστη μετά τον τραυματισμό του με την Παραγουάη, ενώ οι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και Ζαφείρης έμειναν εκτός μάχης, παρότι ακολούθησαν την στην Ουγγαρία, καθώς ταλαιπωρούνται από ίωση.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Μάρκο Ρόσι): Μπ.Τοτ, Μπόλα (46′ Οσβάτ), Ορμπάν, Νταρντάι, Κέρκεζ, Σέφερ, Βιτάλις (67’ Σζουκς), Ρέτζιτς (46′ Λούκατς), Α.Τοτ (46′ Μπάρανι, 78’ Σον), Σζομποσλάι, Σάλαϊ

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (78’ Τσιφτσής), Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (78’ Μουζακίτης), Τριάντης, Μασούρας (78’ Ρότα), Μπακασέτας (67’ Τεττέη), Τζόλης, Παυλίδης