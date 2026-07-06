Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027: Ψάχνει την υπέρβαση η Εθνική ομάδα – Οι όμιλοι της Β’ φάσης

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πλέον οι χώρες που προκρίθηκαν ετοιμάζονται για τις νέες μάχες.

Η Εθνική ομάδα μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία έχει μπροστά της ένα δύσκολο δρόμο καθώς θα είναι στον ίδιο όμιλο με τις Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Γεωργία και ψάχνει μεγάλες νίκες για να πάρει το «εισιτήριο».

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Αναλυτικά οι όμιλοι:

Όμιλος Ι

1) Ισπανία 11 (5-1)

2) Ουκρανία 10 (4-2)

3) Μαυροβούνιο 10 (4-2)

4) Πορτογαλία 9 (3-3)

5) Ελλάδα 9 (3-3)

6) Γεωργία 9 (3-3)

Όμιλος J

1) Τουρκία 12 (6-0)

2) Ιταλία 11 (5-1)

3) Σερβία 10 (4-2)

4) Λιθουανία 9 (3-3)

5) Ισλανδία 9 (3-3)

6) Βοσνία 8 (2-4)

Όμιλος Κ

1) Πολωνία 12 (6-0)

2) Κροατία 11 (5-1)

3) Γερμανία 11 (5-1)

4) Λετονία 9 (3-3)

5) Ολλανδία 8 (2-4)

6) Ισραήλ 8 (2-4)

Όμιλος L

1) Γαλλία 11 (5-1)

2) Φινλανδία 10 (4-2)

3) Εσθονία 9 (3-3)

4) Σλοβενία 9 (3-3)

5) Σουηδία 9 (3-3)

6) Ουγγαρία 9 (3-3)