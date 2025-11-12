Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας 95-78: Μετέτρεψε το «ντέρμπι» σε «περίπατο» – Το μυαλό στον Κίναν Έβανς

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 95-78 της Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με τον αγώνα να επισκιάζεται από το σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός με αυτή τη νίκη έφτασε στο 7-3 και συγκατοικεί στη δεύτερη θέση με την Ζαλγκίρις Κάουνας όταν πίσω από την 1η Χάποελ Τελ Αβίβ που έχει 8-2.

Οι Πειραιώτες ωστόσο πλέον σκέφτονται τις εξελίξεις με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και τι ακριβώς θα δείξουν οι εξετάσεις που υποβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12/11.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Έβανς, Γουόρντ 4 (4 ριμπάουντ), Λι 7 (2/2 δίποντα, 3/3 βολές), Βεζένκοβ 14 (5/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 30 (6/9 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 16 (5/6 δίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπόυντ, 4 ασίστ), Χολ 8 (4/5 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 5 (1)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Φρανσίσκο 15 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/10 βολές, 3 ασίστ), Μικαλάουσκας, Ράιτ 13 (5/8 δίποντα, 3/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπραζντέικις 5 (1/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Τουμπέλις 6 (3/8 σουτ, 5 ριμπάουντ), Λο 5 (1/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Σλίβα 8 (4/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπιρούτις 3 (3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Ρουμπστάβιτσους 3 (1/5 σουτ, 4 ριμπάουντ), Μπουτκέβιτσους 2, Σιρβίντις 12 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Ουλάνοβας 6 (2/3 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ)