Μουντιάλ 2026: Μεξικανοί πλακώθηκαν live στην τηλεόραση και έγιναν viral (βίντεο)
Ευτράπελο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης
Μόλις λίγες ώρες έχουν περάσει από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που διεξάγεται σε Μεξικό-ΗΠΑ-Καναδά, και ήδη έχει προλάβει να κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων από όσα έχουν συμβεί τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Υπενθυμίζεται ότι, η Εθνική ομάδα του Μεξικού κέρδισε με 2-0 την Νότια Αφρική και πολλοί φίλοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους της χώρας με κάποιους εξ αυτών να ξεφεύγουν. Συγκεκριμένα δύο άνδρες ξεκίνησαν να παίζουν ξύλο ενώ μπροστά τους υπήρχε live μετάδοση της τηλεόρασης με αποτέλεσμα να γίνουν viral στα social media.
JAJAJAJAJAJAJJAJA 1 puto dia del mundial y somos el pais más verga y surrealista pic.twitter.com/ekgVhvaVo1— Costalito Bávaro 🇲🇽 (@Costalito33) June 12, 2026
Πέρα από το περιστατικό βίας, έχουν υπάρξει και ωραίες στιγμές στο Μεξικό, με μία εξ αυτών να είναι οι Νοτιοκορεάτες που ξεσάλωσαν πίνοντας τεκίλα μαζί με Μεξικανούς, όπως και οι φίλοι του Μεξικού, που σήκωσαν στον αέρα ένα Νοτιοκορεάτη.
Ah, raza!!!
🇲🇽 La afición mexicana "manteó" a un aficionado de Corea del Sur 🇰🇷…
Ya dejen a los coreanos en paz! Jajaja 🫢 pic.twitter.com/dBu5EibjEH— 𝐒σ𝐍ᶰყ (@SonniTx) June 11, 2026
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις