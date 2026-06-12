Μουντιάλ 2026: Μεξικανοί πλακώθηκαν live στην τηλεόραση και έγιναν viral (βίντεο)

Μόλις λίγες ώρες έχουν περάσει από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που διεξάγεται σε Μεξικό-ΗΠΑ-Καναδά, και ήδη έχει προλάβει να κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων από όσα έχουν συμβεί τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι, η Εθνική ομάδα του Μεξικού κέρδισε με 2-0 την Νότια Αφρική και πολλοί φίλοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους της χώρας με κάποιους εξ αυτών να ξεφεύγουν. Συγκεκριμένα δύο άνδρες ξεκίνησαν να παίζουν ξύλο ενώ μπροστά τους υπήρχε live μετάδοση της τηλεόρασης με αποτέλεσμα να γίνουν viral στα social media.

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JAJAJAJAJAJAJJAJA 1 puto dia del mundial y somos el pais más verga y surrealista pic.twitter.com/ekgVhvaVo1— Costalito Bávaro 🇲🇽 (@Costalito33) June 12, 2026