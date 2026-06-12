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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μεξικανοί πλακώθηκαν live στην τηλεόραση και έγιναν viral (βίντεο)

Ευτράπελο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης

Μουντιάλ 2026: Μεξικανοί πλακώθηκαν live στην τηλεόραση και έγιναν viral (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Μόλις λίγες ώρες έχουν περάσει από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που διεξάγεται σε Μεξικό-ΗΠΑ-Καναδά, και ήδη έχει προλάβει να κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων από όσα έχουν συμβεί τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι, η Εθνική ομάδα του Μεξικού κέρδισε με 2-0 την Νότια Αφρική και πολλοί φίλοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους της χώρας με κάποιους εξ αυτών να ξεφεύγουν. Συγκεκριμένα δύο άνδρες ξεκίνησαν να παίζουν ξύλο ενώ μπροστά τους υπήρχε live μετάδοση της τηλεόρασης με αποτέλεσμα να γίνουν viral στα social media.

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Πέρα από το περιστατικό βίας, έχουν υπάρξει και ωραίες στιγμές στο Μεξικό, με μία εξ αυτών να είναι οι Νοτιοκορεάτες που ξεσάλωσαν πίνοντας τεκίλα μαζί με Μεξικανούς, όπως και οι φίλοι του Μεξικού, που σήκωσαν στον αέρα ένα Νοτιοκορεάτη.

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