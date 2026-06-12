Μουντιάλ 2026: Viral η αντίδραση του Σένεσι την στιγμή που έμαθε την κλήση του στην εθνική Αργεντινής (Βίντεο)

Λίγο πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ 2026 ο Λεονάρντο Μπαλέρδι τραυματίστηκε και οΛιονέλ Σκαλονι κάλεσε τον Μάρκος Σένεσι να τον αντικαταστήσει στην εθνική Αργεντινής.

Διακοπές ήταν ο κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ μαζί με την σύντροφο του, όταν ξαφνικά δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την ομοσπονδία η οποία τον καλούσε να ενταχθεί άμεσα στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής.

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🥹🇦🇷 Estaba de vacaciones, listo para salir a cenar con su pareja, cuando sonó el teléfono. Del otro lado, Lionel Scaloni le comunicó a Marcos Senesi que debía sumarse a la Selección Argentina para disputar el Mundial.



Un llamado que le cambió el día… y le cumplió el sueño de…— Algarabia Deportiva (@AlgarabiaD) June 11, 2026

Η σύντροφος του κατέγραψε την στιγμή του τηλεφωνήματος, η οποία έγινε viral. «OMGGGGGGGGGGG, συμβαίνει στ’ αλήθεια» έγραψε η σύντροφος του Σένεσι η οποία μετά το τηλεφώνημα σηκώνεται για να αγκαλιάσει τον φίλο της και πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά.