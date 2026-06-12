Ομόνοια: Αυτοκίνητο παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν, Βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού σημειώθηκε λίγο μετά τις 21.00 της Παρασκευής (12.06) στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 50χρονο άνδρα που επιχείρησε να περάσει το δρόμο από σημείο που δεν υπήρχε πεζοδιάβαση με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά και να τον εγκαταλείψει στο οδόστρωμα.

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Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ γιατρός που βρισκόταν στο σημείο έκανε ΚΑΡΠΑ στον άτυχο 50χρονο.

«Τον παρέσυρε και τον άφησε πίσω του. Προς την Σταδίου πήγαινε. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν. Έτρεχε πάρα πολύ. Το φανάρι ήταν πράσινο ήταν ένα ασπρο νισαν και προλάβαμε και καταγράψαμε την πινακίδα του», αναφέρει στο DEBATER, αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 50χρονος τραυματίας μεταφέρεται στον «Ερυθρό Σταυρό» σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

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