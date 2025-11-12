Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Κίναν Έβανς (Βίντεο)

Άτυχος στάθηκε για μια ακόμη φορά ο Κίναν Έβανς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του πόδι στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ δυο λεπτά μετά από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ και γνώρισε την αποθέωση στο ΣΕΦ, έπεσε κάτω και αποχώρησε κουτσαίνοντας, με άπαντες στις εξέδρες αλλά και στον πάγκο των Πειραιωτών να μην πιστεύουν τι έχει συμβεί.

C'EST PAS POSSIBLE 😰😰



Keenan Evans était enfin de retour de blessure après une saison sur la touche et voilà qu'il se blesse après deux minutes à peine. La poisse 😩 pic.twitter.com/yKXK5FLIuG— VOOsport (@VOOsport) November 12, 2025

Ο Κίναν Έβανς έφυγε αρχικά για τα αποδυτήρια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Ψυχικού για εξετάσεις με άπαντες να εύχονται να μην είναι κάτι σοβαρό.

Να θυμίσουμε, ότι ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στην Euroleague μετά από 580 ημέρες και για πρώτη φορά ως παίκτης του Ολυμπιακού καθώς έχει υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι στις 5/1/23 και ρήξη αριστερής επιγονατίδας στις 26/5/24.

