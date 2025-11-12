Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας: «Πάγωσαν» στο ΣΕΦ με τον τραυματισμό του Έβανς (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Για μια ακόμη φορά ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ μόλις άρχισε να βρίσκει ρυθμό τραυματίστηκε ξανά στο αριστερό του πόδι και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, με άπαντες στον Ολυμπιακό να περιμένουν να μάθουν τα νεότερα για τον τραυματισμό του.

