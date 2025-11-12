Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας: «Πάγωσαν» στο ΣΕΦ με τον τραυματισμό του Έβανς (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας: «Πάγωσαν» στο ΣΕΦ με τον τραυματισμό του Έβανς (Βίντεο – Φωτογραφίες)
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:59

Για μια ακόμη φορά ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ μόλις άρχισε να βρίσκει ρυθμό τραυματίστηκε ξανά στο αριστερό του πόδι και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, με άπαντες στον Ολυμπιακό να περιμένουν να μάθουν τα νεότερα για τον τραυματισμό του.

