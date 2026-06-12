Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το κατηγορητήριο για τα γεγονότα του Game 4 – Τι ώρα θα απολογηθούν οι “πράσινοι”

Παρά την ματσάρα στο Game 4 των τελικών της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ δεν έλειψαν τα ευτράπελα εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ειδικότερα, ο Αθλητικός Δικαστής κάλεσε σε απολογία τους «πράσινους» για τα όσα συνέβησαν στο «αιώνιο» ντέρμπι της Τετάρτης (10/06).

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Η απολογία τους είναι προγραμματισμένη για τις 17.30, σήμερα (12/06).

Αναλυτικά:

«Με βάση τα αναφερόμενα: 1) στο από 10.06.2026 φύλλο αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αγώνα Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, που διεξήχθη στο γήπεδο TELEKOM CENTER ATHENS, 2) στην από 10.06.2026 έκθεση του Α΄ τεχνικού παρατηρητή, 3) στην από 10.06.2026 έκθεση του Β΄ τεχνικού παρατηρητή, 4) στην

από 10.6.2026 αναφορά του Α’ διαιτητή, 5) στην από 10.06.2026 αναφορά του Β’ διαιτητή, 6) στην από 10.06.2026 έκθεση του Γ’ διαιτητή, 7) στην από 11.06.2026 αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειανατολικής Αττικής και 8) στην με αριθμό πρωτ. 227/11.6.202 καταγγελία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), φέρεται ότι τελέστηκαν τα πιο κάτω πειθαρχικά παραπτώματα:

Ειδικότερα,

Στο 3Q, 5:30, θεατής – φίλαθλος της καθ’ ης η πειθαρχική δίωξη ΚΑΕ, που καθόταν στα bench seats, έβριζε τους διαιτητές. Ζητήθηκε η αποβολή του ανωτέρω, ο οποίος τελικώς αποχώρησε μόνος του. Στο ΟΤ1, 2:02, κατόπιν σφυρίγματος του διαιτητή κάτω από το καλάθι, η φίλαθλος Blen Hailu Mekonnen, που καθόταν στα courtside seats πλησίον του πάγκου της ΚΑΕ ΠΑΟ, σηκώθηκε και αφού πλησίασε από πίσω τον Α΄ Διαιτητή του Αγώνα, Πέτρο Παπαπέτρου, τράβηξε από το μανίκι τη μπλούζα του, απευθύνοντας του την έκφραση: «Fuck you, this is not foul» («Άντε γαμήσου, αυτό δεν είναι φάουλ»). Εξαιτίας του προαναφερόμενου συμβάντος, ο αγώνας διεκόπη για περίπου 2 λεπτά, καθώς αμέσως δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της, ενημερώνοντας παράλληλα τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, ο υπεύθυνος ασφαλείας, Μιχάλης Γεωργαντής, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που του δόθηκε. Ακολούθως, κατόπιν φυσικής διακοπής του αγώνα, ο τεχνικός παρατηρητής ζήτησε από τον Τeam Μanager της καθ’ ης η πειθαρχική δίωξη, Γεώργιο Γκοτζογιάννη, την συνδρομή του για την επίλυση του προβλήματος, αλλά ουδέν έπραξε, καθώς θεωρούσε ότι η απομάκρυνση της συγκεκριμένης φιλάθλου, η οποία τυγχάνει σύζυγος αθλητή των γηπεδούχων, θα προκαλούσε μεγαλύτερη όξυνση της ήδη τεταμένης κατάστασης. Το εν λόγω συμβάν με την ως άνω φίλαθλο του Παναθηναϊκού καταγράφηκε από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αναμετάδοσης του Αγώνα από την Ε.Ρ.Τ. και αναφέρθηκε από τους σχολιαστές του Αγώνα, ενώ ακολούθως, έλαβε εκτεταμένη

δημοσιότητα στον ηλεκτρονικό τύπο «sites» και στα social media.

Στο 2ΟΤ, 37:9, σε φυσική διακοπή του αγώνα, δύο φίλαθλοι της καθ’ ης, που κάθονταν στα bench seats, προέβησαν σταπαρακάτω: Ο μεν πρώτος φίλαθλος σηκώθηκε από τη θέση του, και απηύθυνε στον διαιτητή που ήταν μπροστά από το τραπέζι της γραμματείας την φράση «άντε γαμήσου ρε μαλάκα». Ο έτερος φίλαθλος, ο οποίος επίσης σηκώθηκε από τη θέση του, απηύθυνε στον διαιτητή τη φράση «ντροπή ρε, ντροπή». Στο σημείο αυτό, ο τεχνικός παρατηρητής του αγώνα τηλεφώνησε εκ νέου στον υπεύθυνο ασφαλείας, Μιχάλη Γεωργαντή, αλλά δεν αποκρίθηκε, οπότε και επικοινώνησε με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης, Μπάγλα. Κατόπιν, επικοινωνίας του επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης με τον υπεύθυνο ασφαλείας, ο τελευταίος κατέφθασε στο τραπέζι της γραμματείας μεταξύ του διαλείμματος 1ης και 2ης παράτασης. Ο τεχνικός παρατηρητής του αγώνα ζήτησε εκ νέου από τον υπεύθυνο ασφαλείας την απομάκρυνση της ως άνω φιλάθλου από τα court seats και των δύο ατόμων από τα bench seats, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε καμία απομάκρυνση.

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Πριν την έναρξη του Γ΄ τετάρτου, ο τεχνικός παρατηρητής επεσήμανε και πάλι την ανάγκη διαχείρισης και τυχόν απομάκρυνσης φιλάθλων από τα court αλλά και bench seats, χωρίς ωστόσο κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τέλος, στα τελευταία λεπτά της παράτασης ακούστηκε το σύνθημα «Παπαπέτρου Γαμιέται η μάνα σου», με αποτέλεσμα να βρίζουν χυδαία οι καθήμενοι στα court seats λέγοντας «να πεθάνεις, γαμιέται η οικογένεια σου». Κανένας από την ασφάλεια του γηπέδου δεν επενέβη. Ενόψει των ανωτέρω, φέρεται ότι οι καθ’ ων, ΚΑΕ και υπεύθυνος ασφαλείας, δεν τήρησαν τα μέτρα ασφαλείας, δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές του τεχνικού επιτηρητή, δεν επέβαλαν ουδένα μέτρο για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα και την προστασία των διαιτητών και των λοιπών παρευρισκομένων, η δε συμπεριφορά τους έλαβε ευρεία δημοσιότητα.

ΕΠΕΙΔΗ τα προαναφερόμενα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 3, 12, 14, 17, 18, 24Α, 74, 82 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 παρ.1, 20 της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2025-2026 και το άρθρο 120 Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.

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ΚΑΛΕΙΣΘΕ να απολογηθείτε σχετικώς μέσω Teams (παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το Teams id σας), κατά τη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα σήμερα 12.06.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, στα γραφεία του παρόντος Δικαιοδοτικού Οργάνου, άλλως δι’ εγγράφου υπομνήματος»