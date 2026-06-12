Κακοκαιρία: Στο Ναρθάκι Λάρισας το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Έπεσαν πάνω απο 30.000 κεραυνοί, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:20 ώρα Ελλάδας, να καταγράφεται στο Ναρθάκι Λάρισας με 63 mm. Ακολουθούν ο Νέος Παλαμάς Φθιώτιδας με 61 χιλιοστά, τα Φάρσαλα με 51,6 και ο Πολύγυρος με 46,8 ενώ σχεδόν 40 χιλιοστά βροχής (39,6 mm) καταγράφηκαν και στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στην Αττική.

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Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κι επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβάρδος, οι καταιγίδες που έχουν εκδηλωθεί και η αστάθεια που καταγράφεται είναι απολύτως φυσιολογικές για την εποχή.

«Τον Μάιο και τον Ιούνιο, είναι η εποχή που έχουμε έντονη αστάθεια και καταιγιδοφόρο δραστηριότητα στην Ελλάδα» αναφέρει και προσθέτει ότι σήμερα έχει καταγραφεί πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα ενώ έχουν σημειωθεί βροχές και σε τμήματα της Αττικής. «Θα συνεχιστούν οι βροχές και το Σάββατο αλλά από την Κυριακή και μετά, τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει πάλι σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά.

Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι τις 20 Ιουνίου. Δεν φαίνεται άμεσα να υπάρχει κάποιο θερμό κύμα ή κάποιος ισχυρός καύσωνας», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουβάρδος.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 31.155 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Επισυνάπτονται χάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – meteo.gr της Παρασκευής 12/06/2026 μέχρι και τις 19:20 ώρα Ελλάδας καθώς και με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την Ελλάδα από το όργανο Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας της Παρασκευής 12/06/2026.

Ο καιρός αύριο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρώτες ώρες στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία και μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βαθμιαία εξασθένηση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας τις πρωινές ώρες στα νησιά του νοτίου Ιονίου και τις μεσημβρινές – απόγευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο έως 6 και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29, τοπικά στα ηπειρωτικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν όμως στην ανατολική Πελοπόννησο θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 28, τοπικά στα ηπειρωτικά 29 βαθμούς Κελσίου.

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ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στις Κυκλάδες έως 6, τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 με 27, τοπικά στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28, τοπικά στα νότια έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

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ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

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Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

α. στην περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες ώρες,

β. στις Σποράδες και την Εύβοια έως και τις προμεσημβρινές ώρες,

γ. στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) μέχρι τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι .

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.