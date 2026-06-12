Ολυμπιακός κατά Δημήτρη Γιαννακόπουλου: Ζητά την τιμωρία του για τις αναρτήσεις μετά τον 4ο τελικό

Σε νέα καταγγελία προχώρησε η πλευρά του Ολυμπιακού κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με της αναρτήσεις του μετά το Game 4 των τελικών της GBL.

Ο Ολυμπιακός με την νέα του καταγγελία ζητάει ο ισχυρός άνδρας της “πράσινης” ΚΑΕ να μην έχει το δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για έναν χρόνο, όπως και πρόστιμο 100.000 ευρώ για εκείνον και τον Παναθηναϊκό.

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Η καταγγελία του Ολυμπιακού

«Όπως προκύπτει από την πρώτη (1η ) κατά σειρά βιντεοσκοπημένη ανάρτηση που προσκομίζεται ενώπιόν Σας (ΣΧΕΤ. 4), κατά τη διάρκεια του αγώνα και με αφορμή την αποβολή του αθλητή της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Kendrick Nunn με τη συμπλήρωση πέντε (5) συνολικά προσωπικών φάουλ, ο Δ. Γιαννακόπουλος προχώρησε στην ακόλουθη δημόσια τοποθέτηση, με την οποία κατηγορεί ευθέως τους διαιτητές για δήθεν αθέμιτη αποβολή του αθλητή Kendrick Nunn λόγω του καταλογισμού ενός τάχα ανύπαρκτου φάουλ – όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται ως “φάουλ φάντασμα” -, ενώ, περαιτέρω, καταφέρεται κατά του σχολιαστή της ΕΡΤ, επειδή παρέλειψε λανθασμένα, κατά τη γνώμη του, να σχολιάσει την απόφαση του διαιτητή.

Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): “Θέση δεν παίρνετε για το αν ήταν φάουλ, όποια και εάν ήταν η άποψή σας, θέση δεν παίρνετε; Δεν παίρνετε ε; Είναι όλα με πέμπτο φάουλ φάντασμα. Ο Δ. Γιαννακόπουλος επιτέθηκε, για δεύτερη διαδοχική φορά, εναντίον των διαιτητών για δήθεν αθέμιτες πρακτικές, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που υποδηλώνουν ιδιαίτερη απαξία ως προς το πρόσωπό τους, όπως “πετάξανε τον Ναν έξω με ανύπαρκτο πέμπτο φάουλ”.

Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): -4- “Σήμερα μέρα που είναι έχω υποσχεθεί να μην βρίσω … πετάξανε τον Ναν έξω με ανύπαρκτο πέμπτο φάουλ … και τώρα σου λένε ντέρμπι πάμε … τον πιο ακριβοπληρωμένο παίχτη του παρκέ έτσι … τον πετάνε έξω … “»

Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): “Φαύλος κύκλος … φαύλος κύκλος … σε κλέβουνε, σε κλέβουνε, αντιδράς, σε τιμωρούνε, σε ξανακλέβουνε, αντιδράς, σε ξανατιμωρούνε … τι να πάνω να δω … θα ανέβω πάνω και θα μου ρίξουνε τριακόσια χρόνια μετά … τελευταία χρονιά του είναι … δώσε … δώσε … ότι αρπάξει ο κώλος μας …”»

«Ο καταγγελλόμενος δεν δίστασε να αναπαράγει δημοσίως – ενώπιον των 647.000 και πλέον χρηστών που ακολουθούν τον διαδικτυακό λογαριασμό του – το ειρωνικό σύνθημα των οπαδών Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός “ΒΑΛΤΕ ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΤΣΑΡΟΥΧΑ” που καταφέρεται εναντίον της διαιτητή κ. Τσαρούχα, η οποία, όπως προαναφέραμε, δεν ήταν μεταξύ των διαιτητών που διεύθυναν τον χθεσινό αγώνα (!)».