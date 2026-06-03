Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Πού θα δείτε το Game 1 των τελικών της Basket League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό στο Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League απόψε.

Το τζάμπολ έχει καθοριστεί για τις 21:00 και η μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

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Οι ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από πλευράς πρασίνων, ο Κώστας Σλούκας κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι, στο οποίο δύσκολα θα αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.