ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Πού θα δείτε το Game 1 των τελικών της Basket League

Οι "ερυθρόλευκοι" έχουν το πλεονέκτημα έδρας

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Πού θα δείτε το Game 1 των τελικών της Basket League
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό στο Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League απόψε.

Το τζάμπολ έχει καθοριστεί για τις 21:00 και η μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από πλευράς πρασίνων, ο Κώστας Σλούκας κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι, στο οποίο δύσκολα θα αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ