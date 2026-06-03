Άλιμος: Συνελήφθη 15χρονος που άρπαξε αλυσίδα και τσάντα από ηλικιωμένη – Την έριξε στο έδαφος

Στη σύλληψη ενός 15χρονου στον Άλιμο, ο οποίος άρπαξε με τη χρήση βίας αλυσίδα λαιμού και τσάντα από ηλικιωμένη προχώρησαν οι Αρχές.

Ειδικότερα, ο 15χρονος, βραδινές ώρες της 31-5-2026, προσέγγισε πεζή ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Αλίμου και με τη χρήση βίας της άρπαξε χρυσή αλυσίδα λαιμού και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό, και διέφυγε.

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Κατά την ληστεία, ο 15χρονος δεν δίστασε να ρίξει στο έδαφος την ηλικιωμένη με αποτέλεσμα την τραυματισμό της στον αγκώνα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου άμεσα μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 15χρονο ως δράστη της ανωτέρω ληστείας και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της 1-6-2026.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.