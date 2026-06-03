Μενίδι: «Είχαμε ενημερώσει τις Αρχές το 2024 για την κατάσταση στην οικογένεια του» λέει το Χαμόγελο του Παιδιού για το 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από ΙΧ

Το Χαμόγελο του Παιδιού με ανακοίνωση του πήρε θέση για το 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από ΙΧ στο Μενίδι.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε υπήρξε ανώνυμη αναφορά προς το Χαμόγελο του Παιδιού στις 29 Σεπτεμβρίου 2024 βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.

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Η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη και προωθήθηκε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

«Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την αναφορά, για πολλοστή φορά η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται… αυτή τη φορά για ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παλεύει για τη ζωή του. Το Χαμόγελο του Παιδιού σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι σε επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Νοσοκομείο), έχοντας από την πρώτη στιγμή εκφράσει την πρόθεση να στηρίξει την 3χρονη μικρούλα και την οικογένειά της» αναφέρει η ανακοίνωση.

Μενίδι: ΙΧ που έβγαινε από πάρκινγκ παρέσυρε 3χρονο κοριτσάκι – Σε σοβαρή κατάσταση στο Παίδων

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ενός 3χρονου κοριτσιού σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης 2/6 στο Μενίδι.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 20:00, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος την ώρα που έβγαινε από θέση στάθμευσης, παρέσυρε το ανήλικο κοριτσάκι, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά.

Η 3χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν πως είναι αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.

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Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς του παιδιατρικού νοσοκομείου να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία αναζητά τους γονείς του παιδιού, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.